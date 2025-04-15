Українські військові вдарили по окупантах, які вбили 35 людей у Сумах у Вербну неділю

Сили оборони уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади армії РФ. Раніше розвідка встановила, що ці окупанти запускали ракети на Суми

Наслідки удару РФ по Сумах (Фото: Володимир Зеленський)

Сили оборони уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади армії РФ в Курській області, яка 13 квітня завдала ракетного удару по Сумах. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Підрозділи безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України разом з іншими частинами Сил оборони атакували кілька об'єктів у Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями. Зазначається, що ці росіяни причетні до ракетного удару по Сумах 13 квітня та до інших злочинів проти України.

За словами військових, після ураження пункту постійної дислокації окупаційної 448 ракетної бригади зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих військових об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої країни", – наголосили у Генштабі.

Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати (35 загиблих і понад сотню поранених).

Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 і 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.

Зеленський повідомив, що перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.

Трамп, коментуючи атаку, сказав, що "вони зробили помилку".