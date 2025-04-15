Bloomberg: США не підтримали спільну заяву G7 із засудженням ракетного удару Росії по Сумах

У заяві планувалося акцентувати, що атака на Суми є доказом того, що Росія налаштована продовжувати війну

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Сполучені Штати проінформували союзників по G7 (Група семи), що не підтримають заяву, яка засуджує російську ракетну атаку на Суми, жертвами якої стали 35 людей, оскільки вони хочуть продовжувати переговори з Москвою. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила союзникам, що не може підписати заяву про засудження атаки, оскільки вона "працює над збереженням простору для мирних переговорів", за словами людей, знайомих із дипломатичним листуванням.

Канада, яка цього року головує у G7, попередила союзників, що без схвалення Вашингтона неможливо буде зробити заяву, додали співрозмовники.

Посольство США у Лондоні відмовилося від коментарів. Білий дім, Рада національної безпеки США та уряд Канади не одразу відповіли на запити Bloomberg про коментарі.

У заяві планувалося акцентувати, що атака на Суми є доказом того, що Росія налаштована продовжувати війну, згідно з чернетками, з якими ознайомилися журналісти Bloomberg.

Після удару по Сумах майже 50 країн і міжнародних організацій висловилися на підтримку України, заявив Зеленський у понеділок у своєму щоденному відеозверненні.

До G7 входять США, Канада, Німеччина, Франція, Італія, Японія та Велика Британія.