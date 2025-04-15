Bloomberg: США не поддержали заявление G7 с осуждением ракетного удара России по Сумам

В заявлении планировалось акцентировать, что атака на Сумы является доказательством того, что Россия настроена продолжать войну

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Соединенные Штаты проинформировали союзников по G7 (Группа семи), что не поддержат заявление, осуждающее российскую ракетную атаку на Сумы, жертвами которой стали 35 человек, поскольку они хотят продолжать переговоры с Москвой. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление об осуждении атаки, поскольку она "работает над сохранением пространства для мирных переговоров", по словам людей, знакомых с дипломатической перепиской.

Канада, председательствующая в G7 в этом году, предупредила союзников, что без одобрения Вашингтона невозможно будет сделать заявление, добавили собеседники.

Посольство США в Лондоне отказалось от комментариев. Белый дом, Совет национальной безопасности США и правительство Канады не сразу ответили на запросы Bloomberg о комментариях.

В заявлении планировалось акцентировать, что атака на Сумы является доказательством того, что Россия настроена продолжать войну согласно черновикам, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg.

После удара по Сумам около 50 стран и международных организаций высказались в поддержку Украины, заявил Зеленский в понедельник в своем ежедневном видеообращении.

В G7 входят США, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония и Великобритания.