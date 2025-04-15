Bloomberg: США не поддержали заявление G7 с осуждением ракетного удара России по Сумам
Соединенные Штаты проинформировали союзников по G7 (Группа семи), что не поддержат заявление, осуждающее российскую ракетную атаку на Сумы, жертвами которой стали 35 человек, поскольку они хотят продолжать переговоры с Москвой. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление об осуждении атаки, поскольку она "работает над сохранением пространства для мирных переговоров", по словам людей, знакомых с дипломатической перепиской.
Канада, председательствующая в G7 в этом году, предупредила союзников, что без одобрения Вашингтона невозможно будет сделать заявление, добавили собеседники.
Посольство США в Лондоне отказалось от комментариев. Белый дом, Совет национальной безопасности США и правительство Канады не сразу ответили на запросы Bloomberg о комментариях.
В заявлении планировалось акцентировать, что атака на Сумы является доказательством того, что Россия настроена продолжать войну согласно черновикам, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg.
После удара по Сумам около 50 стран и международных организаций высказались в поддержку Украины, заявил Зеленский в понедельник в своем ежедневном видеообращении.
В G7 входят США, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония и Великобритания.
- Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери (35 погибших и более сотни раненых).
- Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.
- Трамп, комментируя атаку, сказал, что "они совершили ошибку".