Беспилотники атакуют Шую, где дислоцируется 112 бригада ракетных войск РФ – видео

По данным ГУР, именно 112 российская бригада причастна к циничному двойному удару по Сумах, из-за которого погибли десятки человек

Город Шуя (Фото: Paultoff / Wikimedia)

Беспилотники атаковали российский город Шуя в Ивановской области, где базируется 112 ракетная бригада, которая ударила по Сумах 13 апреля. Об ударах сообщил Telegram-канал властей Ивановской области.

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Шуя расположена почти в 700 км от границы с Украиной.

В 09:11 по Киеву администрация городского округа Шуя объявила об опасности атаки БпЛА.

После этого в Telegram-каналах начали появляться видео атаки. На них можно увидеть пролет дронов, попадания, падения, взрывы, столбы дыма.

В 10:02 по Киеву власти Ивановской области, ссылаясь на региональный оперативный штаб, заявили, что противовоздушная оборона отражает атаку дронов, а на месте "падения обломков" работают экстренные службы.

В 10:18 Министерство обороны России сообщило о якобы уничтожении над Ивановской областью семи украинских беспилотников самолетного типа.

По данным Главного управления разведки, 13 апреля двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" по Сумах били российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.

Пункт постоянной дислокации 112 гвардейской ракетной бригады РФ – Шуя.

Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Сум. Именно повторная атака повлекла за собой человеческие потери.

Первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.

По состоянию на вечер 15 апреля количество погибших из-за российских ударов по Сумах возросло до 36. За медицинской помощью обратились 127 человек: 109 взрослых и 18 детей. В стационаре находятся 44 пациента, из них 10 детей.