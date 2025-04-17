Дрони знову атакували Шую, де базується 112 бригада ракетних військ Росії – відео

Саме 112 російська бригада ракетних військ причетна до подвійного удару балістикою по Сумах

КПП на в'їзді до військової частини у місті Шуя (Фото: Іванівський енергетичний коледж)

Безпілотники вдруге атакували російське місто Шуя в Іванівській області, де дислокується 112 ракетна бригада, що вдарила по Сумах 13 квітня. Про небезпеку атаки БпЛА повідомляла адміністрація міського округу.

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Шуя розташована у майже 700 км від кордону з Україною.

Місцева влада опублікувала повідомлення про небезпеку о 03:45 за Києвом. З опублікованих відео можна дізнатися, що вибухи у місті лунали щонайменше з 03:18.

Згодом у місцевих Telegram-каналах почали з'являтись відео нової атаки. На них чути вибухи та можна побачити пожежу, стовпи диму і стрілянину по дронах, що летять.

Російський пропагандистський Telegram-канал ASTRA геолокував одне з відео з місця пожежі після нічної атаки у Шуї Іванівської області. Стверджується, що відео знімали біля гаражів на вулиці Кооперативній. Це безпосередньо за військовою частиною – приблизно у 180 метрах від військового містечка 112-ї гвардійської ракетної бригади РФ. Який саме будинок горить на території частини, з кадрів установити неможливо.

Міноборони РФ заявило, що в ніч проти 17 квітня над Росією нібито збили або перехопили 71 безпілотник, але про Іванівську область не згадує.

49 БпЛА воєнне відомство РФ нарахувало над територією Курської області, сім – над Орловською, сім – над Рязанською, чотири – над Брянською, три – над Володимирською, і один – над Тульською.

За даними Головного управління розвідки, 13 квітня двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/"KN-23" по Сумах вдарили розрахунки 448 і 112 ракетних бригад російської армії з територій Воронезької та Курської областей відповідно.

15 квітня росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Курськ. Того ж дня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту постійної дислокації 448 ракетної бригади в Курській області.

16 квітня БпЛА атакували Шую, де знаходиться пункт постійної дислокації 112 ракетної бригади. Україна цю атаку поки не коментувала.

Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Саме повторна атака спричинила людські жертви.

Перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.

Станом на вечір 15 квітня кількість загиблих через російські удари по Сумах зросла до 36. За медичною допомогою звернулися 127 людей: 109 дорослих і 18 дітей. У стаціонарі перебувають 44 пацієнти, з них 10 дітей.