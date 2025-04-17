Дрони знову атакували Шую, де базується 112 бригада ракетних військ Росії – відео
Безпілотники вдруге атакували російське місто Шуя в Іванівській області, де дислокується 112 ракетна бригада, що вдарила по Сумах 13 квітня. Про небезпеку атаки БпЛА повідомляла адміністрація міського округу.
Шуя розташована у майже 700 км від кордону з Україною.
Місцева влада опублікувала повідомлення про небезпеку о 03:45 за Києвом. З опублікованих відео можна дізнатися, що вибухи у місті лунали щонайменше з 03:18.
Згодом у місцевих Telegram-каналах почали з'являтись відео нової атаки. На них чути вибухи та можна побачити пожежу, стовпи диму і стрілянину по дронах, що летять.
Російський пропагандистський Telegram-канал ASTRA геолокував одне з відео з місця пожежі після нічної атаки у Шуї Іванівської області. Стверджується, що відео знімали біля гаражів на вулиці Кооперативній. Це безпосередньо за військовою частиною – приблизно у 180 метрах від військового містечка 112-ї гвардійської ракетної бригади РФ. Який саме будинок горить на території частини, з кадрів установити неможливо.
Міноборони РФ заявило, що в ніч проти 17 квітня над Росією нібито збили або перехопили 71 безпілотник, але про Іванівську область не згадує.
49 БпЛА воєнне відомство РФ нарахувало над територією Курської області, сім – над Орловською, сім – над Рязанською, чотири – над Брянською, три – над Володимирською, і один – над Тульською.
За даними Головного управління розвідки, 13 квітня двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/"KN-23" по Сумах вдарили розрахунки 448 і 112 ракетних бригад російської армії з територій Воронезької та Курської областей відповідно.
15 квітня росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Курськ. Того ж дня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту постійної дислокації 448 ракетної бригади в Курській області.
16 квітня БпЛА атакували Шую, де знаходиться пункт постійної дислокації 112 ракетної бригади. Україна цю атаку поки не коментувала.
- Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Саме повторна атака спричинила людські жертви.
- Перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.
- Станом на вечір 15 квітня кількість загиблих через російські удари по Сумах зросла до 36. За медичною допомогою звернулися 127 людей: 109 дорослих і 18 дітей. У стаціонарі перебувають 44 пацієнти, з них 10 дітей.