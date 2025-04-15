Росіяни заявили про масовану атаку на Курськ – фото, відео

Фото: Оперштаб Курської області

Курськ зазнав масованої атаки безпілотниками. Міноборони РФ нарахувало 109 нібито збитих чи перехоплених БпЛА над областю.

Загалом військове відомство держави-агресорки заявило про 115 БпЛА над РФ. Крім Курської області, нібито були атаковані Воронезька (три БпЛА), Московський регіон (один БпЛА), Брянська (один) та Орловська (один) області.

Оперштаб Курської області заявив про масовану атаку на обласний центр, загибель пенсіонерки та поранення дев'яти осіб.

Росіяни повідомили про наслідки для багатоповерхового, багатоквартирного та приватних будинків і гаража швидкої допомоги.





Російська протиповітряна оборона неодноразово відпрацьовувала по цілях, завдаючи шкоди цивільним на власній території. Україна дотримується енергетичного перемир'я, але продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною військово-промислового комплексу РФ і виробляють зброю для війни. Такі об'єкти є абсолютно законними військовими цілями Російська протиповітряна оборона неодноразово відпрацьовувала по цілях, завдаючи шкоди цивільним на власній території.

Фото: Оперштаб Курської області

Фото: Оперштаб Курської області

У ніч проти 5 квітня дрони Служби безпеки України вразили в Самарській області Росії завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку.

У ніч проти 9 квітня Росію атакували близько півтори сотні безпілотників.