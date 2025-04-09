Росіяни скаржаться на масовану атаку безпілотників, впроваджували план "Килим" – відео
У ніч проти 9 квітня Росію атакували безпілотники, зокрема держава-агресорка заявляє про "падіння" БпЛА у Ростовській області й Краснодарському краї.
Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в Аксаї у багатоквартирному житловому будинку "на мотузках для білизни" виявлено БпЛА літакового типу, що нібито впав.
Евакуйовано всіх мешканців будинку із 48 квартир.
Також через атаку безпілотників впроваджували тимчасові обмеження (план "Килим") в аеропортах Владикавказа, Волгограда та Грозного. Згодом обмеження було знято, повідомили у Росавіації.
Міноборони РФ стверджує, що за ніч було нібито перехоплено та знищено 158 БпЛА: 67 – над Краснодарським краєм, 29 – над Ростовською областю, 15 – над Північною Осетією-Аланією, 11 – над Воронезькою областю, 10 – над Курською, п’ять – над Бєлгородською, три – над тимчасово окупованим Кримом, два – над Пензенською областю, один – над Саратовською, один – над Орловською, один – над Ставропольським краєм, сім – над Азовським морем і ще шість – над Чорним.
За ранок росіяни нібито перехопили та знищили ще чотири БпЛА над Оренбурзькою областю.
- Ввечері 1 квітня і в ніч проти 2-го Росію атакували під сотню безпілотників, зокрема прилітало по Таганрогу Ростовської області, там було запроваджено режим надзвичайної ситуації.
- У ніч проти 5 квітня дрони Служби безпеки України уразили в Самарській області Росії завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку.