Росію атакували під сотню дронів: у Таганрозі прильоти та надзвичайна ситуація – відео

Один з дронів впав на околицях Таганрога, а другий – у середмісті, повідомила місцева влада

Таганрог (Фото: Fargoh/Wikimedia)

Ввечері 1 квітня і в ніч проти 2-го Росію атакували під сотню безпілотників, зокрема прилітало по Таганрогу Ростовської області, там запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомили очільниця Таганрога Світлана Камбулова та тимчасовий виконувач обов'язків губернатора регіону Юрій Слюсар.

Камбулова заявила, що один з БпЛА застряг на дереві на околицях Таганрога, а другий – впав на гаражі в середмісті.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора регіону Юрій Слюсар написав про наслідки атаки дронів о 22:54. Як він повідомив пізніше, у Таганрозі виникли пожежі, які загасили.

Також у місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Слюсар анонсував роботу 2 квітня муніципальної комісії, яка має дослідити та встановити шкоду від атаки безпілотників.

Україна атаку БпЛА на Таганрог не коментувала. Російське пропагандистське медіа РИА Новости з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомило про нібито збиття та перехоплення 93 безпілотників: 87 – над Курською областю, чотирьох над Ростовською областю і двох – над Бєлгородською областю.