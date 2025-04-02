Россию атаковали около сотни дронов: в Таганроге прилеты и чрезвычайная ситуация – видео

Один из дронов упал в окрестностях Таганрога, а второй – в центре города, сообщили местные власти

Таганрог (Фото: Fargoh/Wikimedia)

Вечером 1 апреля и в ночь на 2-е Россию атаковали около сотни беспилотников, в том числе прилетало по Таганрогу Ростовской области, там был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили мэр Таганрога Светлана Камбулова и временный исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Камбулова заявила, что один из БПЛА застрял на дереве в окрестностях Таганрога, а второй – упал на гаражи в центре города.

Временный исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь написал о последствиях атаки дронов в 22:54. Как он сообщил позже, в Таганроге возникли пожары, которые потушили.

Также в городе ввел режим чрезвычайной ситуации. Слюсарь анонсировал работу 2 апреля муниципальной комиссии, которая должна изучить и установить ущерб от атаки беспилотников.

Украина атаку БпЛА на Таганрог не комментировала. Российское пропагандистское медиа РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило о якобы сбитии и перехвате 93 беспилотников: 87 – над Курской областью, четырех над Ростовской областью и двух – над Белгородской областью.

В ночь на 14 марта 2025 года в России в пятый раз атаковали нефтезавод в Туапсе.

В ночь на 17 марта беспилотники атаковали Ейск в Краснодарском крае и Астраханскую область России.

В ночь на 19 марта в результате атаки беспилотников загорелась нефтебаза в Краснодарском крае.