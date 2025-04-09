Россияне жалуются на массированную атаку беспилотников, вводили план "Ковер" – видео

Представители государства-агрессора традиционно говорят лишь об "обломках" якобы перехваченных и сбитых БпЛА

Ростов-на-Дону (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 9 апреля Россию атаковали беспилотники, в том числе государство-агрессор заявляет о "падении" БпЛА в Ростовской области и Краснодарском крае.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Аксае в многоквартирном жилом доме "на веревках для белья" обнаружен якобы упавший БпЛА самолетного типа.

Эвакуированы все жильцы дома из 48 квартир.

Также из-за атаки беспилотников вводили временные ограничения (план "Ковер") в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного. Впоследствии ограничение было снято, сообщили в Росавиации.

Минобороны РФ утверждает, что за ночь было якобы перехвачено и уничтожено 158 БпЛА: 67 – над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской областью, 15 – над Северной Осетией-Аланией, 11 – над Воронежской областью, 10 – над Курской, пять – над Белгородской, три – над временно оккупированным Крымом, два – над Пензенской областью, один – над Саратовской, один – над Орловской, один – над Ставропольским краем, семь – над Азовским морем и еще шесть – над Черным.

За утро россияне якобы перехватили и уничтожили еще четыре БпЛА над Оренбургской областью.