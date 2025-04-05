Дроны СБУ поразили в России завод "Промсинтез", производящий взрывчатку – источник

На предприятии зафиксировано минимум 20 взрывов, рассказал собеседник в СБУ

МЧС России (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 5 апреля дроны Службы безопасности Украины поразили в Самарской области России завод "Промсинтез", производящий взрывчатку. Об этом LIGA.net сообщил источник в спецслужбе.

Предприятие находится в городе Чапаевск. Этот завод является одним из ведущих в России и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ (аммонал, аммонит и гранулит).

По информации собеседника, на предприятии зафиксировано по меньшей мере 20 взрывов и несколько очагов возгорания. Как следствие — руководство завода остановило технологические процессы.

"СБУ продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью военно-промышленного комплекса и производят оружие для войны против Украины. Такие объекты являются абсолютно законными военными целями", — подчеркнул собеседник.

Утром 5 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об атаке БпЛА на промышленное предприятие в Чапаевске. По его словам, там начался пожар.

Федорищев не уточнил, о каком предприятии идет речь, но в местных пабликах распространялась информация об атаке на завод "Промсинтез".