Мордовию и Самарскую область РФ атаковали дроны: сообщается о пожарах на предприятиях

Завод в Саранске (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 5 апреля два региона России находились под атакой неизвестных беспилотников, вследствие попаданий возникли пожары. Об этом сообщили главы регионов государства-агрессора. Соответствующие видео распространяют местные Telegram-каналы.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об атаке БпЛА на промышленное предприятие в Чапаевске. По его словам, пострадавших якобы нет.

"На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций занимаются тушением возгорания", – добавил Федорищев, не раскрывая деталей.

Местные паблики пишут, что БпЛА атаковали завод "Промсинтез" по производству взрывчатых веществ.

Этой же ночью под атакой оказалась Республика Мордовия. Глава российского региона Артем Здунов сообщил, что атаковано одно из предприятий Мордовии.

"Для ликвидации последствий привлечены все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы", – заявил он, уточнив, что пострадавших якобы нет.

Он призвал жителей региона не публиковать фото и видео с последствиями атаки. В то же время в местных Telegram-каналах распространяют видео, как утверждается, пожара на оптоволоконном заводе в Саранске (столица Мордовии).

Пропагандистский Telegram-канал BAZA пишет, что БпЛА поразили предприятие "Оптоволоконные системы" в Саранске – первый и единственный завод по производству оптического волокна в России. Местные жители сообщили ресурсу, что видели от шести до восьми беспилотников.

Российские оккупанты активно используют дроны на оптоволокне, которые сложно обнаружить и нейтрализовать. Эти БпЛА не испытывают влияния систем радиоэлектронной борьбы, что затрудняет их обезвреживание.

В то же время Министерство обороны РФ сообщило о якобы сбивании и перехвате 49 беспилотников.

Осторожно: на видео ненормативная лексика!