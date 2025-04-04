По России били дроны: под атакой были Москва и Липецкая область – видео
Вечером 3 апреля и в ночь на 4 апреля по России нанесены удары беспилотниками. Один БпЛА летел на Москву, также атакована Липецкая область. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Собянин написал об отражении атаки дрона, который летел на Москву, в 00:33 по киевскому времени. В результате на землю упали "обломки", на месте их падения работали специалисты экстренных служб.
По информации из местных страниц в соцсетях, звуки пролета БпЛА и взрыв слышали в Серпухове Московской области. Губернатор Геннадий Воробьев официально это не комментировал.
В Липецкой области местный губернатор Артамонов в 23:19 по Киеву сообщил о воздушной опасности желтого уровня. Впоследствии он написал об угрозе атаки дронов непосредственно в Липецке и муниципальном округе.
По утверждениям Артамонова, в 00:48 по киевскому времени оперативные службы проверяли информацию о падении обломков в Липецке и муниципальном округе после работы противовоздушной обороны.
В 02:36 по Киеву он объявил о возвращении в Липецкой области к воздушной опасности желтого уровня. Между введениями этого режима вечером 3 апреля и в ночь на 4 апреля прошло более трех часов.
- В ночь на 19 марта в результате атаки дронов загорелась нефтебаза в Краснодарском крае.
- В ночь на 20 марта Россию массированно атаковали БпЛА, в результате чего взрывалось и горело в Энгельсе Саратовской области.
- В ночь на 2 апреля дроны атаковали Таганрог в Ростовской области.