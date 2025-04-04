По России били дроны: под атакой были Москва и Липецкая область – видео

Мэр Москвы Собянин утверждает, что на столицу РФ летел один БпЛА. Атака на Липецкую область длилась более трех часов, пишут местные власти

Липецк (Фото: Bok/Wikimedia)

Вечером 3 апреля и в ночь на 4 апреля по России нанесены удары беспилотниками. Один БпЛА летел на Москву, также атакована Липецкая область. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Собянин написал об отражении атаки дрона, который летел на Москву, в 00:33 по киевскому времени. В результате на землю упали "обломки", на месте их падения работали специалисты экстренных служб.

По информации из местных страниц в соцсетях, звуки пролета БпЛА и взрыв слышали в Серпухове Московской области. Губернатор Геннадий Воробьев официально это не комментировал.

В Липецкой области местный губернатор Артамонов в 23:19 по Киеву сообщил о воздушной опасности желтого уровня. Впоследствии он написал об угрозе атаки дронов непосредственно в Липецке и муниципальном округе.

По утверждениям Артамонова, в 00:48 по киевскому времени оперативные службы проверяли информацию о падении обломков в Липецке и муниципальном округе после работы противовоздушной обороны.

В 02:36 по Киеву он объявил о возвращении в Липецкой области к воздушной опасности желтого уровня. Между введениями этого режима вечером 3 апреля и в ночь на 4 апреля прошло более трех часов.