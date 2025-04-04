По Росії били дрони: під атакою були Москва та Липецька область – відео

Мер Москви Собянін стверджує, що на столицю РФ летів один БпЛА. Атака на Липецьку область тривала понад три години, пише місцева влада

Липецьк (Фото: Bok/Wikimedia)

Ввечері 3 квітня та у ніч проти 4 квітня по Росії завдано ударів безпілотниками. Один БпЛА летів на Москву, також атаковано Липецьку область. Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

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Собянін написав про відбиття атаки дрона, який летів на Москву, о 00:33 за київським часом. Внаслідок цього на землю впали "уламки", на місці їх падіння працювали спеціалісти екстрених служб.

За інформацією з місцевих сторінок у соцмережах, звуки прольоту БпЛА та вибух чули у Серпухові Московської області. Губернатор Геннадій Воробйов офіційно це не коментував.

У Липецькій області місцевий губернатор Артамонов о 23:19 за Києвом повідомив про повітряну небезпеку жовтого рівня. Згодом він написав про загрозу атаки дронів безпосередньо у Липецьку та муніципальному окрузі.

За твердженнями Артамонова, о 00:48 за київським часом оперативні служби перевіряли інформацію про падіння уламків у Липецьку та муніципальному окрузі після роботи протиповітряної оборони.

О 02:36 за київським часом він оголосив про повернення у Липецькій області до повітряної небезпеки жовтого рівня. Між запровадженнями цього режиму ввечері 3 квітня та в ніч проти 4 квітня минуло понад три години.