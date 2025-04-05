Мордовію та Самарську область РФ атакували дрони: повідомляється про пожежі на підприємствах

Пропагандисти РФ скаржаться, що БпЛА атакували оптоволоконний завод в Мордовії

Завод у Саранську (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 5 квітня два регіони Росії були під атакою невідомих безпілотників, унаслідок влучань виникли пожежі. Про це повідомили очільники регіонів держави-агресорки. Відповідні відео розповсюджують місцеві Telegram-канали.

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Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив про атаку БпЛА на промислове підприємство в Чапаєвську. За його словами, постраждалих нібито немає.

"На місці працюють екстрені служби, зокрема фахівці Міністерства надзвичайних ситуацій займаються гасінням займання", – додав Федорищев, не розкриваючи деталей.

Місцеві пабліки пишуть, що БпЛА атакували завод "Промсинтез" із виробництва вибухових речовин.

Цієї самої ночі під атакою опинилася Республіка Мордовія. Очільник російського регіону Артем Здунов повідомив, що було атаковано одне із підприємств Мордовії.

"Для ліквідації наслідків залучено всі необхідні сили та засоби. На території працюють оперативні та екстрені служби", – заявив він, уточнивши, що постраждалих нібито немає.

Він закликав мешканців регіону не публікувати фото та відео з наслідками атаки. Водночас у місцевих Telegram-каналах розповсюджують відео, як стверджується, пожежі на оптоволоконному заводі в Саранську (столиця Мордовії).

Пропагандистський Telegram-канал BAZA пише, що БпЛА уразили підприємство "Оптоволоконні системи" в Саранську – перший і єдиний завод із виробництва оптичного волокна у Росії. Місцеві мешканці повідомили ресурсу, що бачили від шести до восьми безпілотників.

Російські окупанти активно використовують дрони на оптоволокні, які складно виявити та нейтралізувати. Ці БпЛА не зазнають впливу систем радіоелектронної боротьби, що ускладнює їхнє знешкодження.

Водночас Міністерство оборони РФ повідомило про нібито збиття та перехоплення 49 безпілотників.

Обережно: на відео ненормативна лексика!