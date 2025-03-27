В результате удара Сил обороны по "Энгельсу-2" 20 марта Россия потеряла 96 ракет – Генштаб
Аэродром россиян (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны по военному аэродрому оккупантов "Энгельс-2" в Саратовской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, в результате украинской атаки 20 марта россияне потеряли 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации.

Указанные средства поражения были рассчитаны на нанесение трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года, отметили в Генштабе.

Кроме того, удары по местам хранения авиационного топлива привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно сказывается на возможности российского агрессора обеспечивать боевые действия.

  • В ночь на 20 марта произошла массированная атака беспилотников по России, в том числе прилетало по Энгельсу Саратовской области.
  • Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил успешный удар по аэродрому "Энгельс". По данным военных, в районе объекта был зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.
  • На спутниковых снимках, сделанных на следующий день после атаки, видны воронки от взрывов на месте некоторых зданий и повреждения.
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