Появились спутниковые снимки пораженных складов на российском аэродроме Энгельс-2
Благодаря украинскому удару 20 марта были поражены склады боеприпасов аэродрома стратегической авиации Энгельс-2 в Саратовской области России. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar, которые публикует проект Радио Свобода "Схемы".
На фотографиях, сделанных на следующий день после атаки, видны воронки от взрывов на месте некоторых зданий и повреждения. Этот аэродром "известен" тем, что именно с него не раз поднималась российская стратегическая авиация для осуществления масштабных ракетных ударов по Украине.
Для сравнения: фото "до" и "после" ударов за 20 и 21 марта:
Собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщал, что атака по аэродрому уменьшила возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами.
- В ночь на 20 марта произошла массированная атака беспилотников по России, в частности прилетало по Энгельсу Саратовской области.
- Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку по аэродрому Энгельс, выполненную СБУ и другими составляющими Сил обороны. По данным военных, в районе объекта был зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.
- Аэродром является ключевой базой стратегической авиации России: на объекте дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с фугасными и управляемыми авиабомбами и крылатыми ракетами.