З'явилися супутникові знімки уражених складів на російському аеродромі Енгельс-2

Вибух в Енгельсі (Фото: ресурси окупантів)

Завдяки українському удару 20 березня були уражені склади боєприпасів аеродрому стратегічної авіації Енгельс-2 у Саратовській області Росії. Про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar, які публікує проєкт Радіо Свобода "Схеми".

На світлинах, зроблених наступного дня після атаки, видно вирви від вибухів на місці деяких будівель та пошкодження. Цей аеродром "відомий" тим, що саме з нього неодноразово підіймалася російська стратегічна авіація для здійснення масштабних ракетних ударів по Україні.

Для порівняння: фото "до" та "після" ударів за 20 і 21 березня:

Фото: Схеми

Фото: Схеми

Співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України повідомляв, що атака по аеродрому зменшила можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами.