З'явилися супутникові знімки уражених складів на російському аеродромі Енгельс-2
Завдяки українському удару 20 березня були уражені склади боєприпасів аеродрому стратегічної авіації Енгельс-2 у Саратовській області Росії. Про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar, які публікує проєкт Радіо Свобода "Схеми".
На світлинах, зроблених наступного дня після атаки, видно вирви від вибухів на місці деяких будівель та пошкодження. Цей аеродром "відомий" тим, що саме з нього неодноразово підіймалася російська стратегічна авіація для здійснення масштабних ракетних ударів по Україні.
Для порівняння: фото "до" та "після" ударів за 20 і 21 березня:
Співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України повідомляв, що атака по аеродрому зменшила можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами.
- У ніч проти 20 березня відбулася масована атака безпілотників по Росії, зокрема прилітало по Енгельсу Саратовської області.
- Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку по аеродрому Енгельс, яку виконала СБУ та інші частини Сил оборони. За даними військових, у районі об'єкта було зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.
- Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації Росії: на об'єкті дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними й керованими авіабомбами та крилатими ракетами.