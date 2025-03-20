Дроны СБУ и ССО атаковали "Энгельс", а российская ПВО била ракетами по домам – источник

В результате атаки зафиксированы пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов

Взрыв в Энгельсе (Фото: пропагандистские каналы)

Ночная атака на российский аэродром Энгельс в Саратовской области России явилась результатом совместной работы СБУ и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в Службе безопасности Украины.

Этот аэродром является ключевой базой стратегической авиации России. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также склады из ФАБ, КАБ и крылатых ракет.

"В результате успешной атаки дронов СБУ и Сил специальных операций ВСУ в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов" – сообщил собеседник.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, на Энгельсе в результате удара Украины россияне потеряли ракеты, в том числе Х-101.

По словам собеседника LIGA.net, российские системы противовоздушной обороны действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.

"СБУ с собратьями продолжает с хирургической точностью отрабатывать по ключевым военным объектам РФ, которые являются абсолютно законными военными целями", – заявил он.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о якобы падении обломков уничтоженного беспилотника на городскую больницу, в результате чего пострадали два человека. Также он утверждал, что повреждение получил частный дом.

Всего Минобороны РФ отрапортовало, что над Саратовской областью якобы сбиты 54 беспилотника.

Осторожно: видео ненормативная лексика.

Собеседник LIGA.net подчеркнул, что спецоперация на российском военном аэродроме снизила возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами.