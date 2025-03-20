Дроны СБУ и ССО атаковали "Энгельс", а российская ПВО била ракетами по домам – источник
Ночная атака на российский аэродром Энгельс в Саратовской области России явилась результатом совместной работы СБУ и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в Службе безопасности Украины.
Этот аэродром является ключевой базой стратегической авиации России. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также склады из ФАБ, КАБ и крылатых ракет.
"В результате успешной атаки дронов СБУ и Сил специальных операций ВСУ в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов" – сообщил собеседник.
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, на Энгельсе в результате удара Украины россияне потеряли ракеты, в том числе Х-101.
По словам собеседника LIGA.net, российские системы противовоздушной обороны действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.
"СБУ с собратьями продолжает с хирургической точностью отрабатывать по ключевым военным объектам РФ, которые являются абсолютно законными военными целями", – заявил он.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о якобы падении обломков уничтоженного беспилотника на городскую больницу, в результате чего пострадали два человека. Также он утверждал, что повреждение получил частный дом.
Всего Минобороны РФ отрапортовало, что над Саратовской областью якобы сбиты 54 беспилотника.
Осторожно: видео ненормативная лексика.
Собеседник LIGA.net подчеркнул, что спецоперация на российском военном аэродроме снизила возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами.
- Россию почти каждую ночь атакуют беспилотники.
- В ночь на 19 марта в результате атаки БпЛА на РФ начался пожар на нефтебазе в станице Кавказской в Краснодарском крае.
- Во время разговора с Трампом Путин согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.
- Зеленский сказал, что Украина может подготовить и передать союзникам список гражданских, критических и энергетических объектов, по которым Россия должна перестать наносить удары.