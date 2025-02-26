Сухаревский: Когда на России горит, над этим работают сотни умных и гениальных людей

По словам командующего Силами беспилотных систем, в первую очередь над результатом работают "очень опытные офицеры"

Вадим Сухаревский (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Успешные атаки на Россию не являются случайностью или выборочной ситуацией, а происходят в результате "очень серьезного планирования и математических расчетов". Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский в блицинтервью для LIGA.net на специальной встрече YES к третьей годовщине полномасштабного вторжения России.

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"Над результатом работают сотни умных, часто гениальных людей. В первую очередь – очень опытных офицеров. Но эта работа ведется, в частности и в гражданском, и в международном разрезе. Поверьте, математика и планирование на первом месте", – заверил Сухаревский.

Важным моментом также является наличие денег и технологий, ведь любая война – "это шахматная партия", подчеркнул командующий.

"То, что было приоритетом вчера, сегодня может безнадежно устареть. Гонка за технологиями, по приоритетности касается и ударов вглубь территорий", – отметил Сухаревский.

В то же время он подчеркнул, что на каждый шаг противник отвечает чем-то асимметричным. К примеру, когда из России полетели "шахеды", Украина оперативно создала тысячи мобильных огневых групп, которые показали свою эффективность.

"Россияне посмотрели, что безрезультатно работают. И начали менять тактику, совершенствовать, менять высоты. Мы перешли к чему? Сейчас мы начинаем сбивать "шахеды" FPV-дронами. И это уже дает реальные результаты. Дальше начинается постоянная технологическая гонка", – сказал он.

Сухаревский добавил, что каждая украинская операция – это момент учета различных разведданных: о радиоэлектронной борьбе и противовоздушной обороне россиян, объективной защищенности и пассивной защите. Например, это обшивки аэродромов, закапывание самолетов или цистерн.