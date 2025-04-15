Россияне заявили о массированной атаке на Курск – фото, видео
Фото: Оперштаб Курской области

Курск подвергся массированной атаке беспилотников. Минобороны РФ насчитало 109 якобы сбитых или перехваченных БпЛА над областью.

Всего военное ведомство государства-агрессора заявило о 115 БпЛА над РФ. Помимо Курской области, якобы были атакованы Воронежская (три БпЛА), Московский регион (один БпЛА), Брянская (один) и Орловская (один) области.

Оперштаб Курской области заявил о массированной атаке на областной центр, гибели пенсионерки и ранениях девяти человек.

Россияне сообщили о последствиях для многоэтажного, многоквартирного и частных домов и гаража скорой помощи.

Украина соблюдает энергетическое перемирие, но продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью военно-промышленного комплекса РФ и производят оружие для войны. Такие объекты – абсолютно законные военные цели.

Российская противовоздушная оборона неоднократно отрабатывала по целям, нанося ущерб гражданским на собственной территории.

Россияне заявили о массированной атаке на Курск – фото, видео
Фото: Оперштаб Курской области
Россияне заявили о массированной атаке на Курск – фото, видео
Фото: Оперштаб Курской области
  • В ночь на 5 апреля дроны Службы безопасности Украины поразили в Самарской области России завод "Промсинтез", производящий взрывчатку.
  • В ночь на 9 апреля Россию атаковали около 150 беспилотников.
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