Россияне заявили о массированной атаке на Курск – фото, видео
Курск подвергся массированной атаке беспилотников. Минобороны РФ насчитало 109 якобы сбитых или перехваченных БпЛА над областью.
Всего военное ведомство государства-агрессора заявило о 115 БпЛА над РФ. Помимо Курской области, якобы были атакованы Воронежская (три БпЛА), Московский регион (один БпЛА), Брянская (один) и Орловская (один) области.
Оперштаб Курской области заявил о массированной атаке на областной центр, гибели пенсионерки и ранениях девяти человек.
Россияне сообщили о последствиях для многоэтажного, многоквартирного и частных домов и гаража скорой помощи.
Украина соблюдает энергетическое перемирие, но продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью военно-промышленного комплекса РФ и производят оружие для войны. Такие объекты – абсолютно законные военные цели.
Российская противовоздушная оборона неоднократно отрабатывала по целям, нанося ущерб гражданским на собственной территории.
Российская противовоздушная оборона неоднократно отрабатывала по целям, нанося ущерб гражданским на собственной территории.