Минобороны РФ насчитало более сотни беспилотников над Курской областью

Фото: Оперштаб Курской области

Курск подвергся массированной атаке беспилотников. Минобороны РФ насчитало 109 якобы сбитых или перехваченных БпЛА над областью.

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Всего военное ведомство государства-агрессора заявило о 115 БпЛА над РФ. Помимо Курской области, якобы были атакованы Воронежская (три БпЛА), Московский регион (один БпЛА), Брянская (один) и Орловская (один) области.

Оперштаб Курской области заявил о массированной атаке на областной центр, гибели пенсионерки и ранениях девяти человек.

Россияне сообщили о последствиях для многоэтажного, многоквартирного и частных домов и гаража скорой помощи.





Российская противовоздушная оборона неоднократно отрабатывала по целям, нанося ущерб гражданским на собственной территории. Украина соблюдает энергетическое перемирие, но продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью военно-промышленного комплекса РФ и производят оружие для войны. Такие объекты – абсолютно законные военные цели Российская противовоздушная оборона неоднократно отрабатывала по целям, нанося ущерб гражданским на собственной территории.

Фото: Оперштаб Курской области

Фото: Оперштаб Курской области

В ночь на 5 апреля дроны Службы безопасности Украины поразили в Самарской области России завод "Промсинтез", производящий взрывчатку.

В ночь на 9 апреля Россию атаковали около 150 беспилотников.