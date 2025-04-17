Дроны снова атаковали Шую, где базируется 112 бригада ракетных войск России – відео

Именно 112 российская бригада ракетных войск причастна к двойному удару баллистикой по Сумам

КПП на въезде в военную часть в городе Шуя (Фото: Ивановский энергетический колледж)

Беспилотники во второй раз атаковали российский город Шуя в Ивановской области, где дислоцируется 112 ракетная бригада, которая ударила по Сумам 13 апреля. Об опасности атаки БпЛА сообщала администрация городского округа.

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Шуя расположена в почти 700 км от границы с Украиной.

Местные власти опубликовали сообщения об опасности в 03:45 по Киеву. Из опубликованных видео можно узнать, что взрывы в городе звучали как минимум с 03:18.

Впоследствии в местных Telegram-каналах начали появляться видео новой атаки. На них слышны взрывы и можно увидеть пожар, столбы дыма и стрельбу по летящим дронам.

Российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA геолоцировал одно из видео с места пожара после ночной атаки в Шуе Ивановской области. Утверждается, что видео снимали у гаражей на улице Кооперативной. Это непосредственно за воинской частью – примерно в 180 метрах от военного городка 112-й гвардейской ракетной бригады РФ. Какое именно здание горит на территории части, по кадрам выяснить невозможно.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 17 апреля над Россией якобы сбили или перехватили 71 беспилотник, но об Ивановской области не упоминает.

49 БпЛА военное ведомство РФ насчитало над территорией Курской области, семь – над Орловской, семь – над Рязанской, четыре – над Брянской, три – над Владимирской, и один – над Тульской.

По данным Главного управления разведки, 13 апреля двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/"KN-23" по Сумам ударили расчеты 448 и 112 ракетных бригад российской армии с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.

15 апреля россияне заявили о массированной атаке беспилотников на Курск. В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о поражении пункта постоянной дислокации 448 ракетной бригады в Курской области.

16 апреля БпЛА атаковали Шую, где находится пункт постоянной дислокации 112-й ракетной бригады. Украина эту атаку пока не комментировала.

Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Сум. Именно повторная атака повлекла за собой человеческие жертвы.

Первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.

По состоянию на вечер 15 апреля количество погибших из-за российских ударов по Сумам выросло до 36. За медицинской помощью обратились 127 человек: 109 взрослых и 18 детей. В стационаре находятся 44 пациента, из них 10 детей.