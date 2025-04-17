Дроны снова атаковали Шую, где базируется 112 бригада ракетных войск России – відео
Беспилотники во второй раз атаковали российский город Шуя в Ивановской области, где дислоцируется 112 ракетная бригада, которая ударила по Сумам 13 апреля. Об опасности атаки БпЛА сообщала администрация городского округа.
Шуя расположена в почти 700 км от границы с Украиной.
Местные власти опубликовали сообщения об опасности в 03:45 по Киеву. Из опубликованных видео можно узнать, что взрывы в городе звучали как минимум с 03:18.
Впоследствии в местных Telegram-каналах начали появляться видео новой атаки. На них слышны взрывы и можно увидеть пожар, столбы дыма и стрельбу по летящим дронам.
Российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA геолоцировал одно из видео с места пожара после ночной атаки в Шуе Ивановской области. Утверждается, что видео снимали у гаражей на улице Кооперативной. Это непосредственно за воинской частью – примерно в 180 метрах от военного городка 112-й гвардейской ракетной бригады РФ. Какое именно здание горит на территории части, по кадрам выяснить невозможно.
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 17 апреля над Россией якобы сбили или перехватили 71 беспилотник, но об Ивановской области не упоминает.
49 БпЛА военное ведомство РФ насчитало над территорией Курской области, семь – над Орловской, семь – над Рязанской, четыре – над Брянской, три – над Владимирской, и один – над Тульской.
По данным Главного управления разведки, 13 апреля двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/"KN-23" по Сумам ударили расчеты 448 и 112 ракетных бригад российской армии с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.
15 апреля россияне заявили о массированной атаке беспилотников на Курск. В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о поражении пункта постоянной дислокации 448 ракетной бригады в Курской области.
16 апреля БпЛА атаковали Шую, где находится пункт постоянной дислокации 112-й ракетной бригады. Украина эту атаку пока не комментировала.
- Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Сум. Именно повторная атака повлекла за собой человеческие жертвы.
- Первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.
- По состоянию на вечер 15 апреля количество погибших из-за российских ударов по Сумам выросло до 36. За медицинской помощью обратились 127 человек: 109 взрослых и 18 детей. В стационаре находятся 44 пациента, из них 10 детей.