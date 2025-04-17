Удары по 112-й бригаде россиян, ответственной за атаку на Сумы, нанесло ГУР – источник
Дроны Главного управления разведки Минобороны 16 и 17 апреля атаковали расположение 112-й бригады ракетных войск РФ в городе Шуя Ивановской области РФ, которая нанесла баллистический удар по Сумам в Вербное воскресенье. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Силах обороны.
По словам источника, для атаки ГУР были использованы украинские дроны "Лютий".
"Задача операции успешно выполнена", – сказал он.
Также собеседник подтвердил, что удары по российской бригаде стали ответом на обстрел Сум оккупантами в Вербное воскресенье.
ГУР установило, что 13 апреля двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/"KN-23" по Сумам ударили расчеты 448 и 112 ракетных бригад российской армии с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.
Через трое суток российская военная пропаганда заявила, что неизвестные беспилотники атаковали Шую, где находится пункт постоянной дислокации 112 ракетной бригады. Россияне публиковали видео на следующий день страна-агрессор сообщила о повторном попадании по бригаде.
- Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Сум.
- Первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.
- По состоянию на вечер 15 апреля количество погибших из-за российских ударов по Сумам возросло до 36 человек. За медицинской помощью обратились 127 человек: 109 взрослых и 18 детей.