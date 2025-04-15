Парламент Словакии отказался осудить удары РФ по Кривому Рогу и Сумам
Палата депутатов Словакии не поддержала проект резолюции оппозиции, призывающей Россию вывести свои войска из Украины и осуждающей российские обстрелы Кривого Рога и Сум. Об этом пишет издание SME.
По данным журналистов, инициативу вынес оппозиционный депутат Ондрей Достал, но большинство депутатов не проголосовали за ее принятие.
Такое решение было вполне ожидаемым, поскольку большинство в парламенте контролирует коалиция во главе с премьер-министром Робертом Фицо.
Ранее Фицо подверг критике запрет Евросоюза на посещение странами-членами и кандидатами на вступление Москвы 9 мая. Глава словацкого правительства заявил, что "никто не может ему указывать".
- Вечером 4 апреля 2025 года россияне ударили рядом с детской площадкой в центре жилого квартала Кривого Рога – погибли 18 человек, в том числе 9 детей. Впоследствии, 6 апреля, в больнице от многочисленных ран скончался мужчина. Через несколько часов после ракетной атаки захватчики ударили по городу "шахедами", в результате чего погибла женщина.
- Утром 13 апреля оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери (35 погибших и более сотни раненых).
- Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.
- Трамп, комментируя атаку, сказал, что "они совершили ошибку".