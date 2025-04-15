"Никто не может мне указывать". Фицо поедет в Москву 9 мая, несмотря на запрет ЕС

Словацкий премьер не отказывается от идеи визита в Москву на 9 мая, хотя ЕС приказал странам-членам и кандидатам на вступление не делать этого

Фото: Роберт Фицо/Facebook

Премьер Словакии Роберт Фицо выступил против Евросоюза из-за запрета для членов блока и кандидатов на вступление посещать парад в Москве 9 мая. В Facebook политик заверил, что так или иначе совершит визит в российскую столицу.

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"Я еду в Москву 9 мая. Является ли предупреждение госпожи Каллас шантажом или угрозой, что меня накажут по возвращении из Москвы? Не знаю, но знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939 <...> Госпожа Каллас, я хотел бы вам сообщить, что я являюсь легитимным премьер-министром Словакии - суверенной страны. Никто не может указывать мне, куда я имею или не имею право путешествовать", – написал Фицо.

По его словам, целью его поездки в Москву будет "почитание тысяч красноармейцев, погибших при освобождении Словакии, а также других миллионов жертв нацистского террора".

"Так же как я почтил память жертв высадки в Нормандии, Тихоокеанского театра войны или как поеду поклоняться летчикам RAF. И напомню вам, что как один из немногих в ЕС, я постоянно говорю о необходимости мира в Украине и не отношусь к заядлым сторонникам продолжения этой бессмысленной войны", - подытожил глава словацкого правительства.

14 апреля 2025 года министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.

В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве.