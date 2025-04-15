"Никто не может мне указывать". Фицо поедет в Москву 9 мая, несмотря на запрет ЕС
Фото: Роберт Фицо/Facebook

Премьер Словакии Роберт Фицо выступил против Евросоюза из-за запрета для членов блока и кандидатов на вступление посещать парад в Москве 9 мая. В Facebook политик заверил, что так или иначе совершит визит в российскую столицу.

"Я еду в Москву 9 мая. Является ли предупреждение госпожи Каллас шантажом или угрозой, что меня накажут по возвращении из Москвы? Не знаю, но знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939 <...> Госпожа Каллас, я хотел бы вам сообщить, что я являюсь легитимным премьер-министром Словакии - суверенной страны. Никто не может указывать мне, куда я имею или не имею право путешествовать", – написал Фицо.

По его словам, целью его поездки в Москву будет "почитание тысяч красноармейцев, погибших при освобождении Словакии, а также других миллионов жертв нацистского террора".

"Так же как я почтил память жертв высадки в Нормандии, Тихоокеанского театра войны или как поеду поклоняться летчикам RAF. И напомню вам, что как один из немногих в ЕС, я постоянно говорю о необходимости мира в Украине и не отношусь к заядлым сторонникам продолжения этой бессмысленной войны", - подытожил глава словацкого правительства.

Читайте также
Украина пригласила топ-чиновников ЕС на 9 мая в противовес параду Путина
войнасловакия9 маяРоберт ФицоКая Каллас