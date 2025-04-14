Поездки со стороны стран – членов ЕС в Москву на 9 мая будут иметь последствия – Каллас
Кая Каллас (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила на пресс-конференции, что страны – члены Евросоюза столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве.

"Многие министры сказали, что ЕС воспринимает серьезные поездки в Москву на празднование 9 мая, они будут иметь последствия", – сказала она.

Кроме того, по словам главы евродипломатии, ЕС четко дал понять, что не хочет участия в параде в Москве какой-либо из стран – кандидатов на вступление в блок.

"Думаю, это было очень четко сказано", – добавила она.

Отвечая на вопрос, действительно ли европейские союзники думают о том, чтобы приехать в Киев на 9 мая, Каллас сказала: "Конечно, мы всегда ищем варианты, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной".

Читайте также
Украина пригласила топ-чиновников ЕС на 9 мая в противовес параду Путина
война9 маяКая Каллас