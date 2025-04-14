Поездки со стороны стран – членов ЕС в Москву на 9 мая будут иметь последствия – Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила на пресс-конференции, что страны – члены Евросоюза столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве.
"Многие министры сказали, что ЕС воспринимает серьезные поездки в Москву на празднование 9 мая, они будут иметь последствия", – сказала она.
Кроме того, по словам главы евродипломатии, ЕС четко дал понять, что не хочет участия в параде в Москве какой-либо из стран – кандидатов на вступление в блок.
"Думаю, это было очень четко сказано", – добавила она.
Отвечая на вопрос, действительно ли европейские союзники думают о том, чтобы приехать в Киев на 9 мая, Каллас сказала: "Конечно, мы всегда ищем варианты, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной".
- В ноябре 2024 года премьер Словакии Фицо заявил, что прилетит на парад 9 мая в Москву по приглашению Путина.
- В конце февраля 2025 года президент США Трамп опроверг слухи, что он приедет в Россию 9 мая для празднования Дня победы.
- 14 апреля министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.