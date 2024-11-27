Словацкий премьер неоднократно заявлял, что считает "своей личной обязанностью" принять участие в российском параде 9 мая

Роберт Фицо и Владимир Путин в 2016 году (Фото: ЕРА/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO)

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что принял приглашение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву на парад 9 мая. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в Facebook.

"Вполне естественно, что я как премьер-министр Словацкой Республики заинтересован в том, чтобы принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение президента Путина посетить торжества по случаю победы над фашизмом в Москве", – написал Фицо.

Впервые премьер Словакии в октябре 2024-го заявил, что улетит в Москву в 2025 году и призвал мировых лидеров "не страдать русофобией".

Затем в интервью топ-пропагандистке Ольге Скабеевой глава словацкого правительства говорил, что считает "своей личной обязанностью" прибыть на российский парад 9 мая.