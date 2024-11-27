Фицо заявил, что прилетит на парад 9 мая в Москву по приглашению Путина
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что принял приглашение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву на парад 9 мая. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в Facebook.
"Вполне естественно, что я как премьер-министр Словацкой Республики заинтересован в том, чтобы принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение президента Путина посетить торжества по случаю победы над фашизмом в Москве", – написал Фицо.
Впервые премьер Словакии в октябре 2024-го заявил, что улетит в Москву в 2025 году и призвал мировых лидеров "не страдать русофобией".
Затем в интервью топ-пропагандистке Ольге Скабеевой глава словацкого правительства говорил, что считает "своей личной обязанностью" прибыть на российский парад 9 мая.
- 4 октября 2024 года Фицо заявил, что хочет наладить отношения с Россией после окончания войны.
- 6 октября он сказал, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет в должности.
- 8 октября Роберт Фицо по призыву союзников разрешить Украине дальнобойные удары по России ответил, что нужно нанести такой удар по Брюсселю.
- 14 октября словацкий депутат приехал в Москву, чтобы "извиниться за русофобию" Запада и поблагодарить за "свободу от фашизма".