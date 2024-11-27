Фіцо заявив, що прилетить на парад 9 травня у Москву на запрошення Путіна
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна приїхати до Москви на парад 9 травня. Допис відповідного змісту він опублікував у Facebook.
"Цілком природно, що я, як прем'єр-міністр Словацької Республіки, зацікавлений у тому, щоб взяти участь в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Путіна відвідати урочистості з нагоди перемоги над фашизмом у Москві", – написав Фіцо.
Вперше прем'єр Словаччини у жовтні 2024 року заявив, що полетить до Москви у 2025 році, та закликав світових лідерів "не страждати русофобією".
Потім в інтерв'ю топпропагандистці Ользі Скабеєвій глава словацького уряду говорив, що вважає "своїм особистим обов'язком" прибути на російський парад 9 травня.
- 4 жовтня 2024 року Фіцо заявив, що хоче налагодити відносини з Росією після закінчення війни.
- 6 жовтня він сказав, що блокуватиме вступ України в НАТО доти, доки буде на посаді.
- 8 жовтня Роберт Фіцо на заклик союзників дозволити Україні далекобійні удари по Росії відповів, що потрібно завдати такого удару по Брюсселю.
- 14 жовтня словацький депутат приїхав до Москви, щоб "перепросити за русофобію" Заходу і подякувати за "свободу від фашизму".