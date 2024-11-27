Роберт Фіцо та Володимир Путін у 2016 році (Фото: ЕРА/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна приїхати до Москви на парад 9 травня. Допис відповідного змісту він опублікував у Facebook.

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"Цілком природно, що я, як прем'єр-міністр Словацької Республіки, зацікавлений у тому, щоб взяти участь в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Путіна відвідати урочистості з нагоди перемоги над фашизмом у Москві", – написав Фіцо.

Вперше прем'єр Словаччини у жовтні 2024 року заявив, що полетить до Москви у 2025 році, та закликав світових лідерів "не страждати русофобією".

Потім в інтерв'ю топпропагандистці Ользі Скабеєвій глава словацького уряду говорив, що вважає "своїм особистим обов'язком" прибути на російський парад 9 травня.