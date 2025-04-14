Украина пригласила топ-чиновников ЕС на 9 мая в противовес параду Путина

Владимир Путин 9 мая 2024 года (Фото: EPA)

Правительство президента Владимира Зеленского пригласило высших европейских чиновников 9 мая в Киев как демонстрацию дипломатической силы против ежегодного военного парада российского диктатора Владимира Путина в Москве. Об этом приглашении во время заседания Совета министров ЕС объявил глава украинской дипломатии Андрей Сибига, передает издание Politico.

Принявший участие во встрече онлайн Сибига призвал коллег "показать наше единство и решительность перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны".

Министр добавил, что отдельно Зеленский хотел бы принять 9 мая лидеров "коалиции желающих", которая готова "определить гарантии безопасности" для Украины после того, как будет достигнута договоренность о возможном прекращении огня с РФ.

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Хотя чиновник не уточнил, где именно эта встреча может состояться, идут обсуждения о возможном визите в Украину в начале мая лидеров, включая будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщили Politico два анонимных дипломата ЕС.

Российский диктатор пригласил на пропагандистский "Парад победы" в Москву руководителей Израиля, Китая, Бразилии, Словакии и Сербии. Путин не приглашал США и большинство государств-членов Евросоюза.

В последние годы ни один западный лидер не посещал Москву 9 мая. В Украине и ЕС в этот день отмечается День Европы.