Украина пригласила топ-чиновников ЕС на 9 мая в противовес параду Путина
Правительство президента Владимира Зеленского пригласило высших европейских чиновников 9 мая в Киев как демонстрацию дипломатической силы против ежегодного военного парада российского диктатора Владимира Путина в Москве. Об этом приглашении во время заседания Совета министров ЕС объявил глава украинской дипломатии Андрей Сибига, передает издание Politico.
Принявший участие во встрече онлайн Сибига призвал коллег "показать наше единство и решительность перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны".
Министр добавил, что отдельно Зеленский хотел бы принять 9 мая лидеров "коалиции желающих", которая готова "определить гарантии безопасности" для Украины после того, как будет достигнута договоренность о возможном прекращении огня с РФ.
Хотя чиновник не уточнил, где именно эта встреча может состояться, идут обсуждения о возможном визите в Украину в начале мая лидеров, включая будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщили Politico два анонимных дипломата ЕС.
Российский диктатор пригласил на пропагандистский "Парад победы" в Москву руководителей Израиля, Китая, Бразилии, Словакии и Сербии. Путин не приглашал США и большинство государств-членов Евросоюза.
В последние годы ни один западный лидер не посещал Москву 9 мая. В Украине и ЕС в этот день отмечается День Европы.
- В ноябре 2024 года премьер Словакии Фицо заявил, что прилетит на парад 9 мая в Москву по приглашению Путина.
- В конце февраля 2025-го президент США Трамп опроверг слухи, что он приедет в Россию 9 мая для празднования Дня победы.
- 14 апреля министр иностранных дел Латвии Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.