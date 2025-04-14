Україна запросила топчиновників ЄС на 9 травня на противагу параду Путіна

Володимир Путін 9 травня 2024 року (Фото: EPA)

Уряд президента Володимира Зеленського запросив вищих європейських чиновників 9 травня до Києва як демонстрацію дипломатичної сили проти щорічного військового параду російського диктатора Володимира Путіна у Москві. Про таке запрошення під час засідання Ради міністрів ЄС оголосив голова української дипломатії Андрій Сибіга, передає видання Politico.

Сибіга, який взяв участь у зустрічі онлайн, закликав колег "показати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни".

Міністр додав, що окремо Зеленський хотів би прийняти 9 травня лідерів "коаліції охочих", котра готова "визначити гарантії безпеки" для України після того, як буде досягнуто домовленості про можливе припинення вогню з РФ.

Хоча посадовець не уточнив, де саме ця зустріч може відбутися, йдуть обговорення щодо можливого візиту до України на початку травня лідерів, включно з майбутнім канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, повідомили Politico два анонімні дипломати ЄС.

Російський диктатор запросив на пропагандистський "Парад перемоги" до Москви очільників Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії. Путін не запрошував США та більшість держав-членів Євросоюзу.

Останніми роками жоден західний лідер не відвідував Москву 9 травня. В Україні та ЄС цього дня відзначається День Європи.