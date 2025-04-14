Брюссель наказав країнам – кандидатам на вступ до ЄС не їхати на парад 9 травня до Москви

Глава МЗС Латвії Байба Браже заявила, що Євросоюз дав чіткі вказівки для кандидатів не брати участі у параді 9 травня в Москві

Байба Браже (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Країни, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, отримали розпорядження не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня та не здійснювати візити до РФ. Про це на полях засідання Ради ЄС заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

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"Вчора у нас був насичений вечір з вечерею з західнобалканськими партнерами. Було багато дискусій щодо цінностей, узгодження спільної політики з закордонних справ і безпеки, включно з санкціями. Зокрема дуже чіткі вказівки країн – членів ЄС для кандидатів не брати участі у параді 9 травня в Москві, не здійснювати таких поїздок, оскільки це не відповідає цінностям ЄС", – сказала вона.

Глава латвійської дипломатії також наголосила, що російська атака на Суми 13 квітня свідчить про те, що Україна потребує від союзників більше систем протиповітряної оборони.

За її словами, планується "дуже практична дискусія як про гроші, так і про військову підтримку, про власну спроможність ЄС щодо підтримки України".

У листопаді 2024 року прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що прилетить на парад 9 травня у Москву на запрошення Путіна.

Наприкінці лютого 2025 року президент США Дональд Трамп спростував чутки, що він приїде до Росії 9 травня для святкування Дня перемоги.