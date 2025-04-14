Брюссель приказал странам-кандидатам на вступление в ЕС не ехать на парад 9 мая в Москву

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Евросоюз дал четкие указания для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве

Байба Браже (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве на 9 мая и не совершать визиты в РФ. Об этом на полях заседания Совета ЕС заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

"Вчера у нас был насыщенный вечер с ужином с западнобалканскими партнерами. Было много дискуссий о ценностях, согласовании общей политики по иностранным делам и безопасности, включая санкции. В том числе – очень четкие указания стран-членов ЕС для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это".

Глава латвийской дипломатии также подчеркнула, что российская атака на Сумы 13 апреля свидетельствует о том, что Украина нуждается от союзников в большей степени систем противовоздушной обороны.

По ее словам, планируется "очень практическая дискуссия как о деньгах, так и о военной поддержке, о собственной способности ЕС по поддержке Украины".

В ноябре 2024 года премьер Словакии Фицо заявил, что прилетит на парад 9 мая в Москву по приглашению Путина.

В конце февраля 2025 года президент США Дональд Трамп опроверг слухи, что он приедет в Россию 9 мая для празднования Дня победы.