Кобахидзе считает, что Грузия может стать членом Евросоюза к 2030 году

В конце 2024-го Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия приостановит переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Ираклий Кобахидзе (Фото: Igor Kovalenko/EPA)

Власти Грузии "очень оптимистично настроены, что членство в Европейском Союзе до 2030 года достижимо". Об этом в интервью Euronews сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В своем первом интервью после того, как Грузия приостановила переговоры о вступлении в ЕС, Кобахидзе сказал, что "мяч на стороне Брюсселя и блок должен быть более гибким в своем подходе к новым членам".

Грузинский премьер добавил, что страна столкнулась с "некоторыми серьезными проблемами с европейской бюрократией", но подчеркнул, что он все еще "очень оптимистично настроен" по поводу того, что Грузия получит членство в ЕС до 2030 года.

"Мы будем последовательны в достижении этой цели, а затем надеемся, что подход к Грузии будет более справедливым в последующие годы", – сказал он.

В ноябре 2024-го Кобахидзе объявил, что Грузия приостановит переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году из-за того, что он тогда назвал "шантажом и манипуляциями" со стороны некоторых политиков блока.

ЕС предоставил Грузии статус кандидата в декабре 2023 года, но приостановил процесс подачи заявки на членство на неопределенный срок и прекратил финансовую поддержку в июне прошлого года после принятия закона об "иностранном влиянии", который считает инспирированным Россией и авторитарным.

28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.

В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались митинги.

30 декабря новый президент Грузии, которого не признает мировое сообщество, заявил, что страна готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз в любой момент.

27 января 2025 года Евросоюз приостановил действие безвизового режима для дипломатов и чиновников из Грузии.