Евросоюз остановил действие безвизового режима для дипломатов и чиновников из Грузии

Протесты в Грузии (Фото: ЕРА)

Совет Европейского Союза 27 января приостановил часть соглашения об упрощении визового режима с Грузией, которое было принято в 2011 году. Об этом сказано в сообщении Совета.

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Коснется это, в частности, членов официальных делегаций Грузии, которые будут принимать участие в официальных встречах на территории Европы; членов национального и региональных правительств и парламента страны; представителей Конституционного суда Грузии и Верховного суда, а также владельцев дипломатических паспортов.

Также для них отменяется ряд преимуществ: более низкий визовый сбор, короткий срок подачи заявлений и меньшее количество подтверждающих документов.

"Основные права и демократические ценности являются основными принципами интеграции в ЕС. Чиновники, представляющие страну, которая попирает эти ценности, не должны извлекать выгоду из более легкого доступа в ЕС", – сказал глава Совета и министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

При этом в Евросовете уточнили, что граждане Грузии с обычными паспортами продолжат пользоваться безвизовым режимом при краткосрочных поездках в ЕС.

В заявлении сказано, что это решение – реакция на принятие Грузией закона "О прозрачности иностранного влияния" (так называемого закона об "иноагентах") и законодательного пакета о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних". А также ответ на "жестокие репрессии" грузинской власти против мирных демонстрантов.

Это противоречит интересам Евросоюза и его членов.

"ЕС считает, что эти законодательные акты подрывают основные права грузинского народа, включая свободу объединений и высказываний, право на неприкосновенность частной жизни, право на участие в государственных делах, и усиливают стигматизацию и дискриминацию", – говорится в заявлении.