Кавелашвили: Грузия готова в любой момент начать переговоры о вступлении в Евросоюз

Михаил Кавелашвили (Фото: facebook.com/MikheilKavelashviliOfficial)

Новоизбранный президент Грузии Михаил Кавелашвили, легитимность которого не признают Саломе Зурабишвили, оппозиция и многие международные партнеры, заявил о готовности страны "в любой момент" начать переговоры о евроинтеграции. Об этом сообщает 1TV.

"К 2028 году мы выполним более 90% Соглашения об ассоциации, а к 2030 году будем лучшим образом подготовлены к вступлению в Евросоюз. Однако необходимо отметить, что Грузия уже сейчас готова в любой момент начать переговоры и готова к началу процесса", – заявил он на конференции послов "Послы 2024 года".

Кавелашвили отметил, что Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза, и напомнил, что этот выбор закреплен в Конституции страны. Однако в последнее время евроинтеграция страны, по его словам, стала использоваться для "спекуляций", и долг Грузии – противопоставить таким спекуляциям правду.

Новоизбранный президент также заявил, что вокруг этого вопроса в стране создана "искусственная шумиха" и "мощная дезинформационная кампания". Но, несмотря на это, процесс евроинтеграции продолжается.