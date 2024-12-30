Кавелашвілі: Грузія готова будь-якої миті розпочати переговори про вступ до Євросоюзу

Міхаїл Кавелашвілі (Фото: facebook.com/MikheilKavelashviliOfficial)

Новообраний президент Грузії Міхаїл Кавелашвілі, легітимність якого не визнають Саломе Зурабішвілі, опозиція та багато міжнародних партнерів, заявив про готовність країни "у будь-який момент" розпочати переговори про євроінтеграцію. Про це повідомляє 1TV.

"До 2028 року ми виконаємо понад 90% Угоди про асоціацію, а до 2030 року будемо найкраще підготовлені до вступу до Євросоюзу. Однак необхідно зазначити, що Грузія вже зараз готова будь-якої миті розпочати переговори і готова до початку процесу", – заявив він на конференції послів "Посли 2024 року".

Кавелашвілі зазначив, що Грузія прагне стати повноправним членом Євросоюзу, та нагадав, що цей вибір закріплений у Конституції країни. Однак останнім часом євроінтеграція країни, за його словами, почала використовуватися для "спекуляцій", і обов'язок Грузії – протиставити таким спекуляціям правду.

Новообраний президент також заявив, що навколо цього питання в країні створено "штучний галас" та "потужну дезінформаційну кампанію". Але, попри це, процес євроінтеграції триває.