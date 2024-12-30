Кавелашвілі: Грузія готова будь-якої миті розпочати переговори про вступ до Євросоюзу
Новообраний президент Грузії Міхаїл Кавелашвілі, легітимність якого не визнають Саломе Зурабішвілі, опозиція та багато міжнародних партнерів, заявив про готовність країни "у будь-який момент" розпочати переговори про євроінтеграцію. Про це повідомляє 1TV.
"До 2028 року ми виконаємо понад 90% Угоди про асоціацію, а до 2030 року будемо найкраще підготовлені до вступу до Євросоюзу. Однак необхідно зазначити, що Грузія вже зараз готова будь-якої миті розпочати переговори і готова до початку процесу", – заявив він на конференції послів "Посли 2024 року".
Кавелашвілі зазначив, що Грузія прагне стати повноправним членом Євросоюзу, та нагадав, що цей вибір закріплений у Конституції країни. Однак останнім часом євроінтеграція країни, за його словами, почала використовуватися для "спекуляцій", і обов'язок Грузії – протиставити таким спекуляціям правду.
Новообраний президент також заявив, що навколо цього питання в країні створено "штучний галас" та "потужну дезінформаційну кампанію". Але, попри це, процес євроінтеграції триває.
- 18 жовтня Єврорада оголосила про фактичне призупинення процесу вступу Грузії до ЄС.
- 28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того ж дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.
- Після цього в Грузії почалися масові протести, які тривають і досі.
- 29 листопада проти припинення євроінтеграції виступили понад 90 співробітників МЗС Грузії.
- Того ж дня і в Міноборони Грузії висловили протест щодо відмови від євроінтеграції.