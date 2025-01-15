В Грузии напали на экс-главу МВД страны, у него сотрясение мозга – фото

Отмечается, что перед этим группа депутатов из Грузинской мечты устроила драку в Абу-Даби

Кадры из отеля (Фото: facebook.com/gela.mtivlishvili)

В Батуми в отеле "Шератон" напали на бывшего министра внутренних дел Грузии, основателя партии "За Грузию" Георгия Гахарию. Об этом сообщает Эхо Кавказа и редактор издания "Горные новости" Гела Мтивлишвили.

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Мтивлишвили стал свидетелем инцидента, после которого грузинского экс-министра доставили в местную больницу.

"Депутат нелегитимного парламента российского режима Дмитрий Самхарадзе, замминистра экономики Аджарии Георгий Манвелидзе и другие (предположительно, Варлам Липартелиани), напали на Георгия Гахарию, который остановился в том же отеле", – написал он.

Один из врачей батумской клиники позже сообщил, что у Гахарии перелом носа и сотрясение мозга. После обследования он по собственному желанию покинул медучреждение.

Министерство внутренних дел начало расследование по факту нападения по статье "насилие", сообщает Interpressnews.

Журналист Звиад Коридзе сообщил, что эта же группа людей напала и на него в отеле "Шератон" перед нападением на экс-министра. По его словам, к нему подошел Дмитрий Самхарадзе и сказал, что узнал журналиста. После этого он начал материться, и в их сторону направились около 10 человек.

Коридзе отметил, что попросил помощи у местного охранника, но в какой-то момент получил удар по голове. После этого его проводили в номер. По словам журналиста, он получил незначительные травмы.

Перед этим 13 января стало известно, что группа депутатов от Грузинской мечты — Ираклий Заркуа, Виктор Саникидзе и Гела Самхараули — напала на оппозиционно настроенного грузина в Абу-Даби. Согласно неофициальной информации, депутаты прибыли в ОАЭ на концерт группы Coldplay.

Потерпевший Лаша Габиташвили вместе с женой сидел за столом в ресторане, когда к нему подбежал Заркуа. Он бросил ему в лицо еду с тарелки и начал бить вместе в Саникидзе.

Фото драки, скриншот видео: ekhokavkaza