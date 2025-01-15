В Грузии напали на экс-главу МВД страны, у него сотрясение мозга – фото
Кадры из отеля (Фото: facebook.com/gela.mtivlishvili)

В Батуми в отеле "Шератон" напали на бывшего министра внутренних дел Грузии, основателя партии "За Грузию" Георгия Гахарию. Об этом сообщает Эхо Кавказа и редактор издания "Горные новости" Гела Мтивлишвили.

Мтивлишвили стал свидетелем инцидента, после которого грузинского экс-министра доставили в местную больницу.

"Депутат нелегитимного парламента российского режима Дмитрий Самхарадзе, замминистра экономики Аджарии Георгий Манвелидзе и другие (предположительно, Варлам Липартелиани), напали на Георгия Гахарию, который остановился в том же отеле", – написал он.

Один из врачей батумской клиники позже сообщил, что у Гахарии перелом носа и сотрясение мозга. После обследования он по собственному желанию покинул медучреждение.

В Грузии напали на экс-главу МВД страны, у него сотрясение мозга – фото
В Грузии напали на экс-главу МВД страны, у него сотрясение мозга – фото

Министерство внутренних дел начало расследование по факту нападения по статье "насилие", сообщает Interpressnews.

Журналист Звиад Коридзе сообщил, что эта же группа людей напала и на него в отеле "Шератон" перед нападением на экс-министра. По его словам, к нему подошел Дмитрий Самхарадзе и сказал, что узнал журналиста. После этого он начал материться, и в их сторону направились около 10 человек.

Коридзе отметил, что попросил помощи у местного охранника, но в какой-то момент получил удар по голове. После этого его проводили в номер. По словам журналиста, он получил незначительные травмы.

Перед этим 13 января стало известно, что группа депутатов от Грузинской мечты — Ираклий Заркуа, Виктор Саникидзе и Гела Самхараули — напала на оппозиционно настроенного грузина в Абу-Даби. Согласно неофициальной информации, депутаты прибыли в ОАЭ на концерт группы Coldplay.

Потерпевший Лаша Габиташвили вместе с женой сидел за столом в ресторане, когда к нему подбежал Заркуа. Он бросил ему в лицо еду с тарелки и начал бить вместе в Саникидзе.

Фото драки, скриншот видео: ekhokavkaza
Фото драки, скриншот видео: ekhokavkaza
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