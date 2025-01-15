У Грузії напали на ексглаву МВС країни, у нього струс мозку – фото

Зазначається, що перед цим група депутатів із Грузинської мрії влаштувала бійку в Абу-Дабі

Кадри з готелю (Фото: facebook.com/gela.mtivlishvili)

У Батумі в готелі "Шератон" напали на колишнього міністра внутрішніх справ Грузії, засновника партії "За Грузію" Георгія Гахарію. Про це повідомляє Ехо Кавказу та редактор видання "Гірські новини" Гела Мтивлішвілі.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Мтивлішвілі став свідком інциденту, після якого грузинського ексміністра направили до місцевої лікарні.

"Депутат нелегітимного парламенту російського режиму Дмитро Самхарадзе, заступник міністра економіки Аджарії Георгій Манвелідзе та інші (імовірно, Варлам Ліпартеліані), напали на Георгія Гахарію, який зупинився у тому самому готелі", – написав він.

Один із лікарів батумської клініки пізніше повідомив, що у Гахарії перелом носа та струс мозку. Після обстеження він за власним бажанням залишив медустанову.

Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування за фактом нападу за статтею "насильство", повідомляє Interpressnews.

Журналіст Звіад Коридзе повідомив, що ця група людей напала і на нього у готелі "Шератон" перед нападом на ексміністра. За його словами, до нього підійшов Дмитро Самхарадзе та сказав, що упізнав журналіста. Після цього він почав матюкатися, і в їхній бік попрямували близько 10 людей.

Коридзе зазначив, що попросив допомоги у місцевого охоронця, але в якийсь момент отримав удар по голові. Після цього його провели у номер. За словами журналіста, він зазнав незначних травм.

Перед цим 13 січня стало відомо, що група депутатів від Грузинської мрії — Іраклій Заркуа, Віктор Санікідзе та Гела Самхараулі — напала на опозиційно налаштованого грузина в Абу-Дабі. Згідно з неофіційною інформацією, депутати прибули до ОАЕ на концерт гурту Coldplay.

Потерпілий Лаша Габіташвілі разом із дружиною сидів за столом у ресторані, коли до нього підбіг Заркуа. Він кинув йому в обличчя їжу з тарілки та почав бити разом у Санікідзе.

Кадри бійки, скриншот відео: ekhokavkaza