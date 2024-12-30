Новий президент Грузії підписав "каральні" закони. Зурабішвілі заявила про репресії

Зазначається, що частина законів стосується проведення мітингів і зібрань, а також "чисток" держслужбовців

Михайло Кавелашвілі (Фото: facebook.com/MikheilKavelashviliOfficial)

Після інавгурації 29 грудня новопризначений президент Грузії Міхаїл Кавелашвілі підписав низку "репресивних" і "каральних" законів. Саломе Зурабішвілі відреагувала, повідомляє Ехо Кавказу.

Ці закони були ухвалені "у прискореному режимі" та затверджені парламентом 13 грудня. Однак Зурабішвілі, яка на той момент була чинною президенткою Грузії, не підписала їх і наклала вето, оскільки не визнавала обраного парламенту.

Увечері 29 грудня сім підписаних законів уже було опубліковано на порталі Законодавчого вісника Грузії. Чинності вони набули вже 30 грудня.

П'ята президентка Грузії Зурабішвілі відреагувала на підписання законів і зазначила, що настане хвиля нових репресій.

"Нова хвиля насильства та репресій на честь інавгурації де-факто президента. Він щойно підписав нові закони, що обмежують свободу зібрань і санкціонують чищення на державній службі", – написала вона у мережі Х.

Зокрема, було внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, якими забороняється закривати обличчя під час акцій, використовувати піротехніку та запроваджуються інші обмеження. Зміни зберігання та використання піротехніки також були внесені до Кримінального кодексу.

До закону "Про зібрання та маніфестації" були також внесені зміни щодо закриття обличчя та використання піротехніки.

За порушення у використанні піротехніки або закрите обличчя на мітингах загрожує штраф у розмірі 2000 ларі (близько 30 000 грн).

Якщо протестувальники перекрили або заблокували дорогу, то загрожує штраф 1000 ларі (близько 15 000 грн) та позбавлення прав водія на один рік. А якщо поліція вважатиме, що для перекриття дороги було "недостатньо демонстрантів", то штраф збільшили з 500 до 5000 ларі (з 7500 грн до 75 000 грн).

За "організацію" перекриття дороги штраф зріс із 5000 до 15 000 ларі (з 75 000 грн до 224 300 грн).

За несанкціоноване розміщення протестних написів або плакатів, що "псують вигляд міста" – штраф 1000 ларі близько 15 000 грн) замість раніше чинних 50 ларі (близько 750 грн). За повторне порушення штраф збільшиться до 2000 та 3000 ларі відповідно (30 000-45 000 грн).

За незаконне носіння форми як у співробітників міністерства внутрішніх справ Грузії чи "атрибутики, схожої на неї", загрожує штраф 2000 ларі (близько 30 000 грн).

Було внесено правки до закону "Про поліцію", що спростять процес працевлаштування певних категорій працівників МВС. А до закону "Про державну службу", за словами правозахисників, було внесено зміни, що полегшують звільнення співробітників із політичних мотивів.

Через зміни до закону "Про державну охорону" у Зурабішвілі більше не буде державної охорони. А до Виборчого кодексу було несено коригування, які збільшують частку мажоритарного елемента у муніципалітетах.