У Грузії інавгурація нового глави. Зурабішвілі залишила президентський палац – відео
Саломе Зурабішвілі (Фото: t.me/ekho_kavkaza)

У парламенті Грузії розпочалася інавгурація нового президента Михайла Кавелашвілі. Чинна глава країни Саломе Зурабішвілі заявила, що залишить президентський палац, передає Ехо Кавказу.

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"Я вийду звідси з вами та буду з вами. З собою я забираю легітимність, прапор, вашу довіру", – сказала вона мітингувальникам, які зібралися біля палацу Орбеліані.

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Зурабішвілі назвала інавгурацію нового президента Грузії "пародією" і, закінчивши промову, вийшла з президентського палацу до мітингувальників.

Напередодні ввечері президентка Грузії звернулася до народу та заявила, що не залишить президентський палац і залишиться там на ніч.

Як повідомляє Ехо Кавказу, нового президента Грузії не визнає опозиція країни, частина міжнародних партнерів і жителі Грузії. На інавгурації Кавелашвілі 29 грудня був присутній засновник проросійської партії Грузинська мрія Бідзіна Іванішвілі.

Однак іноземні дипломати не були запрошені через нібито "нестачу місць у залі".

Кавелашвілі був обраний Виборчою колегією, яка складається з депутатів від Грузинської мрії, представників муніципальних органів влади (сакребуло) та Верховних рад Аджарської Автономної Республіки та Абхазької Автономної Республіки (у вигнанні).

Опозиція раніше підтвердила, що не визнаватиме Кавелашвілі президентом і, як і раніше, вважатиме главою Грузії Зурабішвілі. Протягом минулого тижня опозиція разом із нею розробляла документ, що визначить умови проведення нових парламентських виборів.

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