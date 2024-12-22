Президентка Грузії виступила перед мітингувальниками та заявила, що не боїться погроз арешту – фото

Президентка Грузії наполягає, що потрібно провести нові вибори до парламенту, а дату погодити до 29 грудня

Саломе Зурабішвілі (Фото: t.me/ekho_kavkaza

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відповіла на погрозу її арешту з боку прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Виступаючи перед сотнями мітингувальників у Тбілісі ввечері 22 грудня, вона знову закликала знову провести парламентські вибори, передає Ехо Кавказу.

"Ми не боїмося", – відповіла вона на погрозу арешту.

Проєвропейський мітинг проти

Також Зурабішвілі заявила, що вона залишається вірною Конституції країни, яку "розтоптали", залишається верховним головнокомандувачем армії та "президентом для всіх".

"Я залишаюся вірною країні, Конституції, перед якою я принесла присягу шість років тому. Ця Конституція, яка була розтоптана, але вистояла, як стоїть Грузія... Я буду вірна армії Грузії та ветеранам, які прийшли сюди сьогодні... Я є і буду її верховним головнокомандувачем. Я є і буду вірною цим людям, які стоять тут", – цитує Зурабішвілі SOVA.

Президентка також знову зажадала провести нові парламентські вибори, дата голосування, за її словами, має бути узгоджена до 29 грудня. Саме в цей день спливає термін її президентських повноважень.

"Чекаю на відповідь, щоб усе було зрозуміло, завтра ввечері запишу повну промову з (президентського) палацу", – сказала Зурабішвілі в мегафон, після того, як на акції відключився звук мікрофонів.

28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того ж дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви в Тбілісі почалися стихійні мітинги.

22 грудня прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президент Саломе Зурабішвілі має залишити свою посаду після завершення терміну її повноважень. Він також погрожував їй в'язницею, "якщо не послухається".