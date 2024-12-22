Президент Грузии выступила перед митингующими и заявила, что не боится угроз ареста – фото
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила на угрозу её ареста со стороны премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Выступая перед сотнями митингующих в Тбилиси вечером 22 декабря, она снова призвала провести заново парламентские выборы, передает Эхо Кавказа.
"Мы не боимся", – ответила она на угрозу ареста.
Также Зурабишвили заявила, что она остается верной Конституции страны, которую "растоптали", остается верховным главнокомандующим армии и "президентом для всех".
"Я остаюсь верна стране, Конституции, перед которой я принесла присягу шесть лет назад. Эта Конституция, которая была растоптана, но выстояла, как стоит Грузия... Я буду верна армии Грузии и ветеранам, которые пришли сюда сегодня... Я есть и буду ее верховным главнокомандующим. Я есть и буду верна этим людям, которые стоят здесь", – цитирует Зурабишвили SOVA.
Президент также снова потребовала провести новые парламентские выборы, дата голосования, по ее словам, должна быть согласована до 29 декабря. Именно в этот день истекает срок ее президентских полномочий.
"Жду ответа, чтобы все было понятно, завтра вечером запишу полную речь из (президентского) дворца", – сказала Зурабишвили в мегафон, после того, как на акции отключился звук микрофонов.
- 28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся стихийные митинги.
- 22 декабря премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост после завершения срока ее полномочий. Он также пригрозил ей тюрьмой, "если не послушается".