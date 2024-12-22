Президент Грузии выступила перед митингующими и заявила, что не боится угроз ареста – фото

Президент Грузии настаивает, что нужно провести новые выборы в парламент, а дату согласовать до 29 декабря

Саломе Зурабишвили (Фото: t.me/ekho_kavkaza

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила на угрозу её ареста со стороны премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Выступая перед сотнями митингующих в Тбилиси вечером 22 декабря, она снова призвала провести заново парламентские выборы, передает Эхо Кавказа.

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"Мы не боимся", – ответила она на угрозу ареста.

Проевропейский митинг против "Грузинской мечты", фото Ezz Gaber

Также Зурабишвили заявила, что она остается верной Конституции страны, которую "растоптали", остается верховным главнокомандующим армии и "президентом для всех".

"Я остаюсь верна стране, Конституции, перед которой я принесла присягу шесть лет назад. Эта Конституция, которая была растоптана, но выстояла, как стоит Грузия... Я буду верна армии Грузии и ветеранам, которые пришли сюда сегодня... Я есть и буду ее верховным главнокомандующим. Я есть и буду верна этим людям, которые стоят здесь", – цитирует Зурабишвили SOVA.

Президент также снова потребовала провести новые парламентские выборы, дата голосования, по ее словам, должна быть согласована до 29 декабря. Именно в этот день истекает срок ее президентских полномочий.

"Жду ответа, чтобы все было понятно, завтра вечером запишу полную речь из (президентского) дворца", – сказала Зурабишвили в мегафон, после того, как на акции отключился звук микрофонов.

28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся стихийные митинги.

22 декабря премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост после завершения срока ее полномочий. Он также пригрозил ей тюрьмой, "если не послушается".