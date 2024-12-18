200 000 на улицах Тбилиси. Журналистка Цхомелидзе рассказала о целях протестов в Грузии

Число демонстрантов в Тбилиси превысило 200 000, протесты распространились на все крупные города Грузии

Фото: ЕРА / DAVID MDZINARISHVILI

Грузины ожидают от западных лидеров более жестких санкций и непризнания нелегитимных выборов. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказала исполнительный директор Media Voice Теона Цхомелидзе.

По ее словам, санкции должны быть наложены на всех чиновников, депутатов, судей, полицейских и членов их семей.

"Также ожидаем непризнание выборов. "Грузинская мечта" сфальсифицировала их, поэтому их нельзя признавать", – сказала Цхомелидзе.

В общей сложности количество демонстрантов в Тбилиси превысило 200 000, протесты распространились на все крупные города Грузии, добавила журналистка.

"У протестов два требования: освободить политзаключенных и провести новые выборы с новым составом ЦИК. Ожидаем, что, объединившись, сможем добиться этого", – отметила Цхомелидзе. Участники акций настроены протестовать сколько нужно, добавила она.

28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.

В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

После этого заявления в Тбилиси начались митинги, которые до сих пор продолжаются.

Украина ввела санкции против грузинских властей.