200 000 на вулицях Тбілісі. Журналістка Цхомелідзе розповіла про цілі протестів у Грузії
Фото: ЕРА / DAVID MDZINARISHVILI

Грузини очікують від західних лідерів жорсткіших санкцій та невизнання нелегітимних виборів. Таку думку в коментарі LIGA.net висловила виконавча директорка Media Voice Теона Цхомелідзе. 

За її словами, санкції мають накласти на всіх чиновників, депутатів, суддів, поліціянтів та членів їхніх сімей. 

"Також очікуємо невизнання виборів. "Грузинська мрія" сфальсифікувала їх, тож їх не можна визнавати", – наголосила Цхомелідзе.

Загалом кількість демонстрантів у Тбілісі перевищила 200 000, протести поширилися на всі великі міста Грузії, додала журналістка. 

"У протестів дві вимоги: звільнити політв'язнів і провести нові вибори з новим складом ЦВК. Очікуємо, що, об’єднавшись, зможемо домогтися цього", – зазначила Цхомелідзе. Учасники акцій налаштовані протестувати скільки потрібно, наголошує вона.

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