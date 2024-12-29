В Грузии инаугурация нового главы. Зурабишвили покинула президентский дворец – видео
Саломе Зурабишвили (Фото: t.me/ekho_kavkaza)

В парламенте Грузии началась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. Действующая глава страны Саломе Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец, передает Эхо Кавказа. 

"Я выйду отсюда с вами и буду с вами. С собой я забираю легитимность, флаг, ваше доверие", – сказала она митингующим, которые собрались у дворца Орбелиани. 

Читайте также наш материал
"Это одна война". В Грузии и непризнанной Абхазии массовые протесты. Причем здесь Москва?

Зурабишвили назвала инаугурацию нового президента Грузии "пародией" и, закончив речь, вышла из президентского дворца к митингующим. 

Накануне вечером президент Грузии обратилась к народу и заявила, что не покинет президентский дворец и останется там на ночь. 

Как сообщает Эхо Кавказа, нового президента Грузии не признает оппозиция страны, часть международных партнеров и жители Грузии. На инаугурации Кавелашвили 29 декабря присутствовал основатель пророссийской партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили.

Однако иностранные дипломаты не были приглашены из-за якобы "нехватки мест в зале". 

Кавелашвили был избран Избирательной коллегией, которая состоит из депутатов от Грузинской мечты, представителей муниципальных органов власти (сакребуло) и Верховных советов Аджарской Автономной Республики и Абхазской Автономной Республики (в изгнании).

Оппозиция ранее подтвердила, что не будет признавать Кавелашвили президентом и по-прежнему будет считать главой Грузии Зурабишвили. В течение прошлой недели оппозиция вместе с ней разрабатывала документ, который определит условия проведения новых парламентских выборов.

Читайте также
США ввели санкции против основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили
ГрузияинаугурацияСаломе Зурабишвилимихаил кавелашвили