В Грузии инаугурация нового главы. Зурабишвили покинула президентский дворец – видео
В парламенте Грузии началась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. Действующая глава страны Саломе Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец, передает Эхо Кавказа.
"Я выйду отсюда с вами и буду с вами. С собой я забираю легитимность, флаг, ваше доверие", – сказала она митингующим, которые собрались у дворца Орбелиани.
Зурабишвили назвала инаугурацию нового президента Грузии "пародией" и, закончив речь, вышла из президентского дворца к митингующим.
Накануне вечером президент Грузии обратилась к народу и заявила, что не покинет президентский дворец и останется там на ночь.
Как сообщает Эхо Кавказа, нового президента Грузии не признает оппозиция страны, часть международных партнеров и жители Грузии. На инаугурации Кавелашвили 29 декабря присутствовал основатель пророссийской партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили.
Однако иностранные дипломаты не были приглашены из-за якобы "нехватки мест в зале".
Кавелашвили был избран Избирательной коллегией, которая состоит из депутатов от Грузинской мечты, представителей муниципальных органов власти (сакребуло) и Верховных советов Аджарской Автономной Республики и Абхазской Автономной Республики (в изгнании).
Оппозиция ранее подтвердила, что не будет признавать Кавелашвили президентом и по-прежнему будет считать главой Грузии Зурабишвили. В течение прошлой недели оппозиция вместе с ней разрабатывала документ, который определит условия проведения новых парламентских выборов.
- 26 ноября стало известно, что выборы президента Грузии назначены на 14 декабря.
- 28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся стихийные митинги.
- 22 декабря премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост после завершения срока ее полномочий. Он также пригрозил ей тюрьмой, "если не послушается".
- В тот же день, выступая перед митингующими, Зурабишвили ответила Кобахидзе и заявила, что не боится угроз ареста.