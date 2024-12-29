В Грузии инаугурация нового главы. Зурабишвили покинула президентский дворец – видео

Саломе Зурабишвили (Фото: t.me/ekho_kavkaza)

В парламенте Грузии началась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. Действующая глава страны Саломе Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец, передает Эхо Кавказа.

"Я выйду отсюда с вами и буду с вами. С собой я забираю легитимность, флаг, ваше доверие", – сказала она митингующим, которые собрались у дворца Орбелиани.

Зурабишвили назвала инаугурацию нового президента Грузии "пародией" и, закончив речь, вышла из президентского дворца к митингующим.

Накануне вечером президент Грузии обратилась к народу и заявила, что не покинет президентский дворец и останется там на ночь.

Как сообщает Эхо Кавказа, нового президента Грузии не признает оппозиция страны, часть международных партнеров и жители Грузии. На инаугурации Кавелашвили 29 декабря присутствовал основатель пророссийской партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили.

Однако иностранные дипломаты не были приглашены из-за якобы "нехватки мест в зале".

Кавелашвили был избран Избирательной коллегией, которая состоит из депутатов от Грузинской мечты, представителей муниципальных органов власти (сакребуло) и Верховных советов Аджарской Автономной Республики и Абхазской Автономной Республики (в изгнании).

Оппозиция ранее подтвердила, что не будет признавать Кавелашвили президентом и по-прежнему будет считать главой Грузии Зурабишвили. В течение прошлой недели оппозиция вместе с ней разрабатывала документ, который определит условия проведения новых парламентских выборов.

26 ноября стало известно, что выборы президента Грузии назначены на 14 декабря.

28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся стихийные митинги.

22 декабря премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост после завершения срока ее полномочий. Он также пригрозил ей тюрьмой, "если не послушается".

В тот же день, выступая перед митингующими, Зурабишвили ответила Кобахидзе и заявила, что не боится угроз ареста.