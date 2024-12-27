США ввели санкции против основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили

27 декабря Иванишвили добавили в санкционный список, связанный с Россией

Бидзина Иванишвили (Фото: ЕРА)

США 27 декабря ввели санкции против пророссийского олигарха и основателя правящей партии в Грузии Грузинская мечта Бидзины Иванишвили. Об этом говорится на сайте министерства финансов США.

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Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) добавило Иванишвили в санкционный список, связанный с Россией.

Других подробностей в ведомстве не сообщили.

Скриншот с сайта Минфина США