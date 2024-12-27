США ввели санкции против основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили
США 27 декабря ввели санкции против пророссийского олигарха и основателя правящей партии в Грузии Грузинская мечта Бидзины Иванишвили. Об этом говорится на сайте министерства финансов США.
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Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) добавило Иванишвили в санкционный список, связанный с Россией.
Других подробностей в ведомстве не сообщили.
- 5 декабря 2024 года грузинская оппозиция обнародовала требования к основателю Грузинской мечты Иванишвили.
- В тот же день президент Зеленский подписал указ о введении санкций против грузинских чиновников, в том числе Иванишвили.
- 10 декабря протестующие сожгли гроб с изображением Иванишвили во время митинга.