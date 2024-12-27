США ввели санкции против основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили
Бидзина Иванишвили (Фото: ЕРА)

США 27 декабря ввели санкции против пророссийского олигарха и основателя правящей партии в Грузии Грузинская мечта Бидзины Иванишвили. Об этом говорится на сайте министерства финансов США.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) добавило Иванишвили в санкционный список, связанный с Россией.

Других подробностей в ведомстве не сообщили.

Скриншот з сайту Мінфіну США
Скриншот с сайта Минфина США
Читайте также
Президент Грузии выступила перед митингующими и заявила, что не боится угроз ареста – фото
СШАсанкцииБидзина Иванишвили﻿Грузия