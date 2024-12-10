В ночь на 10 декабря перед парламентом Грузии активисты сожгли символический гроб с фотографией Бидзины Иванишвили, лидера провластной партии Грузинская мечта. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Эхо Кавказа и грузинский новостной журнал Sova.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Ранее на протестах уже жгли флаги Грузинской мечты и чучело Иванишвили.

По имеющейся информации Эхо Кавказа, протесты на проспекте Руставели в Тбилиси с 9 на 10 декабря завершились без инцидентов.

28 ноября Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались митинги, которые продолжаются до сих пор.

30 ноября проевропейский президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция продлится до избрания нового президента новым парламентом.

2 декабря МВД страны сообщило, что за четыре дня протестов в Тбилиси задержали 224 человека.

5 декабря грузинская оппозиция обнародовала требования к основателю Грузинской мечты Иванишвили.