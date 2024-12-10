У ніч проти 10 грудня перед парламентом Грузії активісти спалили символічну труну з фотографією Бідзіни Іванішвілі, лідера провладної партії Грузинська мрія. Кадри з місця події опублікували у Telegram-каналі Ехо Кавказу та грузинський новинний журнал Sova.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Раніше на протестах уже палили прапори Грузинської мрії та опудало Іванішвілі.

За наявною інформацією Ехо Кавказу, протести на проспекті Руставелі у Тбілісі з 9 на 10 грудня завершилися без інцидентів.

Читайте також
Росія не буде боротися за Грузію до кінця. Ось що змінилося
грузіяпротестиБідзіна Іванішвілі