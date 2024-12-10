У ніч проти 10 грудня перед парламентом Грузії активісти спалили символічну труну з фотографією Бідзіни Іванішвілі, лідера провладної партії Грузинська мрія. Кадри з місця події опублікували у Telegram-каналі Ехо Кавказу та грузинський новинний журнал Sova.

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Раніше на протестах уже палили прапори Грузинської мрії та опудало Іванішвілі.

За наявною інформацією Ехо Кавказу, протести на проспекті Руставелі у Тбілісі з 9 на 10 грудня завершилися без інцидентів.

28 листопада Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.

30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.

2 грудня МВС країни повідомило, що за чотири дні протестів у Тбілісі затримали 224 особи.

5 грудня грузинська опозиція оприлюднила вимоги до засновника Грузинської мрії Іванішвілі.