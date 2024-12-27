США запровадили санкції проти засновника Грузинської мрії Бідзіни Іванішвілі
США 27 грудня запровадили санкції проти проросійського олігарха та засновника керівної партії у Грузії Грузинська мрія Бідзіни Іванішвілі. Про це йдеться на сайті міністерства фінансів Сполучених Штатів.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC) додало Іванішвілі до санкційного списку, пов'язаного з Росією.
Інших подробиць у відомстві не повідомили.
- 5 грудня 2024 року грузинська опозиція оприлюднила вимоги до засновника Грузинської мрії Іванішвілі.
- Того ж дня президент Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти грузинських посадовців, серед них був Іванішвілі.
- 10 грудня протестувальники спалили труну із зображенням Іванішвілі під час мітингу.