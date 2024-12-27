США запровадили санкції проти засновника Грузинської мрії Бідзіни Іванішвілі
Бідзіна Іванішвілі (Фото: ЕРА)

США 27 грудня запровадили санкції проти проросійського олігарха та засновника керівної партії у Грузії Грузинська мрія Бідзіни Іванішвілі. Про це йдеться на сайті міністерства фінансів Сполучених Штатів.

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Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC) додало Іванішвілі до санкційного списку, пов'язаного з Росією.

Інших подробиць у відомстві не повідомили.

Скриншот з сайту Мінфіну США
Скриншот із сайту Мінфіну США
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