Новый президент Грузии подписал "карательные" законы. Зурабишвили заявила о репрессиях

Отмечается, что часть законов касается проведения митингов и собраний, а также "чисток" госслужащих

Михаил Кавелашвили (Фото: facebook.com/MikheilKavelashviliOfficial)

После инаугурации 29 декабря новоназначенный президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал ряд "репрессивных" и "карательных" законов. Саломе Зурабишвили отреагировала, сообщает Эхо Кавказа.

Эти законы были приняты "в ускоренном режиме" и утверждены парламентом 13 декабря. Однако Зурабишвили, которая на тот момент была действующим президентом Грузии, не подписала их и наложила вето, так как не признавала избранный парламент.

Вечером 29 декабря семь подписанных законов уже были опубликованы на портале Законодательного вестника Грузии. В силу они вступили уже 30 декабря.

Пятый президент Грузии Зурабишвили отреагировала на подписание законов и отметила, что грядет волна новых репрессий.

"Новая волна насилия и репрессий в честь инаугурации де-факто президента. Он только что подписал новые законы, ограничивающие свободу собраний и санкционирующие чистки на государственной службе", – написала она в сети Х.

В частности, были внесены правки к Кодексу об административных правонарушениях, которыми запрещается закрывать лицо во время акций, использовать пиротехнику и вводятся другие ограничения. Изменения хранения и использования пиротехники также были внесены и в Уголовный кодекс.

В закон "О собраниях и манифестациях" были также внесены изменения насчет закрытия лица и использования пиротехники.

За нарушение в использовании пиротехники или закрытое лицо на митингах грозит штраф в размере 2000 лари (около 30 000 грн).

Если протестующие перекрыли или заблокировали дорогу, то грозит штраф 1000 лари (около 15 000 грн) и лишение водительских прав на один год. А в случае, если полиция сочтет, что для перекрытия дороги было "недостаточно демонстрантов", то штраф увеличили с 500 до 5000 лари (с 7500 грн до 75 000 грн).

За "организацию" перекрытия дороги штраф вырос с 5000 до 15 000 лари (с 75 000 грн до 224 300 грн).

За несанкционированное размещение протестных надписей или плакатов, которые "портят внешний облик города" – штраф 1000 лари (около 15 000 грн) вместо ранее действующих 50 лари (около 750 грн). За повторное нарушение штраф увеличится до 2000 и 3000 лари соответственно (30 000-45 000 грн).

За незаконное ношение формы как у сотрудников министерства внутренних дел Грузии или "атрибутики, схожей с ней", грозит штраф 2000 лари (около 30 000 грн).

Были внесены правки в закон "О полиции", которые упростят процесс трудоустройства определенных категорий сотрудников МВД. А в закон "О государственной службе", по словам правозащитников, были внесены изменения, которые облегчают увольнение сотрудников по политическим мотивам.

Из-за изменений в закон "О государственной охране" у Зурабишвили больше не будет государственной охраны. А в Избирательный кодекс были несены корректировки, которые увеличивают долю мажоритарного элемента в муниципалитетах.