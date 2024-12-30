Новый президент Грузии подписал "карательные" законы. Зурабишвили заявила о репрессиях
После инаугурации 29 декабря новоназначенный президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал ряд "репрессивных" и "карательных" законов. Саломе Зурабишвили отреагировала, сообщает Эхо Кавказа.
Эти законы были приняты "в ускоренном режиме" и утверждены парламентом 13 декабря. Однако Зурабишвили, которая на тот момент была действующим президентом Грузии, не подписала их и наложила вето, так как не признавала избранный парламент.
Вечером 29 декабря семь подписанных законов уже были опубликованы на портале Законодательного вестника Грузии. В силу они вступили уже 30 декабря.
Пятый президент Грузии Зурабишвили отреагировала на подписание законов и отметила, что грядет волна новых репрессий.
"Новая волна насилия и репрессий в честь инаугурации де-факто президента. Он только что подписал новые законы, ограничивающие свободу собраний и санкционирующие чистки на государственной службе", – написала она в сети Х.
В частности, были внесены правки к Кодексу об административных правонарушениях, которыми запрещается закрывать лицо во время акций, использовать пиротехнику и вводятся другие ограничения. Изменения хранения и использования пиротехники также были внесены и в Уголовный кодекс.
В закон "О собраниях и манифестациях" были также внесены изменения насчет закрытия лица и использования пиротехники.
За нарушение в использовании пиротехники или закрытое лицо на митингах грозит штраф в размере 2000 лари (около 30 000 грн).
Если протестующие перекрыли или заблокировали дорогу, то грозит штраф 1000 лари (около 15 000 грн) и лишение водительских прав на один год. А в случае, если полиция сочтет, что для перекрытия дороги было "недостаточно демонстрантов", то штраф увеличили с 500 до 5000 лари (с 7500 грн до 75 000 грн).
За "организацию" перекрытия дороги штраф вырос с 5000 до 15 000 лари (с 75 000 грн до 224 300 грн).
За несанкционированное размещение протестных надписей или плакатов, которые "портят внешний облик города" – штраф 1000 лари (около 15 000 грн) вместо ранее действующих 50 лари (около 750 грн). За повторное нарушение штраф увеличится до 2000 и 3000 лари соответственно (30 000-45 000 грн).
За незаконное ношение формы как у сотрудников министерства внутренних дел Грузии или "атрибутики, схожей с ней", грозит штраф 2000 лари (около 30 000 грн).
Были внесены правки в закон "О полиции", которые упростят процесс трудоустройства определенных категорий сотрудников МВД. А в закон "О государственной службе", по словам правозащитников, были внесены изменения, которые облегчают увольнение сотрудников по политическим мотивам.
Из-за изменений в закон "О государственной охране" у Зурабишвили больше не будет государственной охраны. А в Избирательный кодекс были несены корректировки, которые увеличивают долю мажоритарного элемента в муниципалитетах.
- 28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались стихийные митинги, продолжающиеся до сих пор.
- 29 декабря состоялась инаугурация Михаила Кавелашвили на должность президента Грузии. Действующая глава страны Зурабишвили покинула президентский дворец и присоединилась к митингующим.
- В тот же день прошли первые задержания протестующих возле здания парламента.